曹政

原标题：一线楼市小长假未见“小阳春”

清明小长假，楼市在调控声中度过。假期前夜，广州加码限价限售；假期结束当晚，合肥楼市也发布调控新政。从多家机构近日发布的数据来看，小长假楼市热度不高，多地在调控背景下降温，而备受关注的一线城市无论是新房市场，还是二手房市场均未见“小阳春”。

来自贝壳研究院的数据显示，今年清明小长假，北京、上海、广州、深圳这4个一线城市新房整体成交套数和面积比2020年清明节分别下降1%和1.3%，但实际上2020年清明节假期正值疫情稳定后的市场恢复初期；如果相比2019年清明节，今年一线城市成交套数和面积分别增长21.4%和20.3%。“北京和上海受调控政策影响明显，今年清明小长假成交面积同比2020年出现了大幅下降。”贝壳研究院相关研究人员分析。

在二手房方面，一线城市链家内部的二手房日均成交量较去年清明假期日均水平下降约9%。“主要是受深圳、上海调控效果持续释放影响，上海、深圳日均成交量分别较去年同期下降约40%、80%。”这位研究人员表示，北京、广州成交量分别同比增长约20%、70%。其中，广州同比增幅较大，主要是因为去年受疫情影响，市场尚未完全恢复导致基数较低，而市场恢复后热度逐渐提升。同时，一线城市二手房整体成交量较今年3月周末的日均成交水平下降约40%。

值得关注的是，近期多地又开始新一轮加码调控。清明小长假前夜，广州楼市在供需两端收紧：供应端要求集中供地，部分地区采取限房价要求，同时增加租赁住房供应；需求端要求人才购房限售3年。而在4月5日晚，合肥也发布“八条新政”，对学区房、热点区域购房及热点楼盘等多种可能造成市场过热的情况进行管理，防范市场过热带来房价上涨。

中原地产首席分析师张大伟认为，针对“经营贷入楼”所采取的措施能抑制市场过热，让经营贷回归本质。

(责编：赵超、吕骞)