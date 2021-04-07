陶凤 刘瀚琳

原标题：全球制造业稳步回升 经济复苏还有哪些“坎”

全球经济恢复作底，制造业增速整体加快。4月6日，据中国物流与采购联合会发布的数据显示，今年3月，全球制造业PMI为57.8%，较上月上升2.2个百分点，连续9个月保持在50%以上。各洲制造业整体增速继续扩大，欧、美洲制造业PMI涨幅明显，亚、非两洲指数小幅提升。业内认为，全球经济复苏态势继续增强的背景之下，未来仍要提防疫情反弹、全球通胀以及苏伊士运河堵塞等因素带来的负面效应。

“谈及制造业增速加快的原因，包括世界各国持续推广疫苗提振市场信心；各主要发达经济体延续扩张性的财政政策以及宽松的货币政策，刺激了制造业需求增长，带动制造业产品价格提升，为企业生产提供了动力；国际贸易的恢复，特别是货物贸易的提升增加了市场流动性，改善了供应链环境，促进了全球经济的良性互动。”科技信息部相关负责人分析指出。

从数据来看，欧洲制造业PMI较上月上升3.4个百分点至59.5%，达到近两年来最高水平。同期，美国也着眼通过新经济刺激计划，推动国民经济加速复苏，而欧美制造业生产、订单数据的强势扩张，也对亚洲制造业的复苏态势形成较强支撑。3月亚洲制造业PMI较上月回升0.8个百分点至52.6%，连续6个月稳定在51%以上。

“目前疫苗接种人数增加和确诊人数减少，全球主要经济体的复苏进程均有所加快。而随着全球经济重新开放，我国进口情况也在好转，这也反映出我国内需的强劲。”中国民生银行研究院宏观经济研究中心主任王静文认为。

3月当月，中国制造业经济的恢复势头较好，带动了亚洲经济的恢复。据日前国家统计局数据显示，3月全国制造业供需两端双双加速回暖，制造业PMI指数为51.9%。新出口订单指数回升至今年最高水平，进口指数则升至近年高点。

不过科技信息部相关负责人提醒道，在当前经济恢复过程中，仍存在一些不确定因素。例如，疫情反弹对全球经济的影响，美国大手笔救市带来经济增长预期及通胀水平双升，传导向新兴市场国家致其通胀压力骤然加大，而货币宽松政策带来的全球通胀压力或将对发展中国家造成一定负面效应。

此外，苏伊士运河堵塞事件对全球海运物流的短期影响同样不可小觑。当地时间3月23日，巨型货轮“长赐号”在苏伊士运河南段陷入搁浅后，4月6日彭博社最新消息显示，苏伊士运河再次“堵塞”。前述负责人认为，“堵塞”事件或将间接导致全球贸易成本增加、部分企业生产中断、物价上涨等问题。

“预计二季度制造业将继续向上修复。”财信研究院宏观团队分析师李沫认为，随着疫情影响受控、疫苗接种范围扩大，二季度国内需求将加快向消费端转移，而海外需求也将迎来快速修复期，这些均将继续对国内制造业修复形成较强支持。

(责编：赵超、吕骞)