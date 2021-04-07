陶凤

原标题：涨价自由，却不能一劳永逸

连日来，视频平台调价在网络端引发热议。VIP会员大幅涨价，让很多人直呼“用不起了”。涨价并不是新鲜事，从去年开始，就有平台陆续调价，当时有人预言，这不是第一家，更不会是最后一家。

平台纷纷涨价，背后藏着巨大的成本焦虑。长视频一直是个烧钱的游戏，越是头部，竞争越激烈。这些年，视频网站砸重金请顶流明星上节目，买综艺版权，独家签约热剧，请明星为平台站台，为了抢用户、争市场，拼内容火力全开，极大地推升了运营成本。

烧钱之外，各大平台还没找到更好的活法。版权乃兵家必争，视频网站大手笔买入热播剧版权，早就成了行业内的基本操作。此外，自制内容便于实现标准化，流水线生产，又能保证产品更新频率的稳定性，也成了竞争制胜的杀手锏。

一边烧钱的游戏还在继续，一边订阅会员数量却即将见顶。如果不能通过会员数量的扩张带动收入增长，眼下手里的牌只剩下涨价了。尽管争议不断，顶风而上的“超前点播”，也在不绝于耳的反对声浪中成了家常便饭。

如今，内忧未解，外患又起。短视频异军突起，打破了长视频独占天下的局面，流量被一拳无情打散。广告主的选择变多，多元化的渠道必然会挤占原本属于长视频的份额。早在两年前，头部短视频平台的日均活跃用户数已超越长视频平台，广告收入自然此消彼长。

付费会员跳过广告，会员收入是长视频网站的主要收入之一。背负着沉重成本压力的长视频网站一直尚未盈利。

靠会员付费撑起一片天空并非不可能，也绝非易事。在Netflix身上便能看出端倪。Netflix的商业模式极其简单，通过强大的完全独立制作，最大程度拥有完整版权，提升自我议价能力，不断吸引付费会员，最终努力靠会员收入实现盈利。

涨价自由，但解决视频网站的生存焦虑，涨价并不是一劳永逸。消费者不是为了视频平台花钱，平台自身提供不了什么黏性，一切用户黏性均来自内容。如果没有持续良性的平台竞争，没有不断的优质内容输出，只靠花样不断的涨价套路，有一天，打败长视频的可能不是短视频，而是长视频自己。

对危机感的认知和化解，如果仅限于一味地跟风资本，比着竞争对手的脚步调价，学着套娃式的越来越鸡贼的付费规则，市场只会越做越窄。没有时间精力打造自己的“立命之本”，只能陷入让受众体验越来越差的恶性循环。

Netflix 从诞生的那一刻起，就在拼了老命的应对危机感。一边创设自己，一边在和强敌竞争。直到今天美国市场的流媒体之战依旧打得火热，Netflix独领风骚，Disney+、Amazon Prime Video、HBO MAX、Apple TV+谁也不甘示弱。

完善健康的受众付费机制，和资本不断斡旋掌握自身命运，摆脱同质化低效的无序竞争，形成节约的成本控制，这些都是涨价之外，更加复杂也更加现实的议题。

(责编：赵超、吕骞)