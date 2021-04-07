原标题：两桶油接连入局螺蛳粉 嗦粉生意有多香

4月6日，继中石化后，中石油也宣布开售螺蛳粉产品，并同步推出自有品牌“螺香好客”。业内人士认为，石油巨头纷纷跨界布局螺蛳粉，既是为了扩大非油业务的布局，也是看中了螺蛳粉市场的广阔空间和巨大流量。不过，随着越来越多品牌入局，螺蛳粉市场的竞争也日益激烈，想收割螺蛳粉“红利”绝非易事。

推出自有品牌

北京商报记者注意到，此次上架中石油昆仑好客天猫官方旗舰店的螺狮粉共有4款：既有“螺霸王”、自嗨锅等大众熟知的品牌，还有 “螺香好客”品牌的水煮和冲泡型螺蛳粉。

中石油昆仑好客天猫官方旗舰店工作人员告诉北京商报记者，该店此次推出的螺蛳粉品牌“螺香好客”为中石油昆仑好客自有品牌。

昆仑好客成立于2017年，是中石油设立的全资子公司，也是中石油旗下的非油业务品牌，国内大部分中石油加油站均配套建设有昆仑好客便利店。目前，“昆仑好客”系列自营品牌覆盖饮料、日化品、食品等多个领域。

在中国连锁经营协会2020年下半年发布的“2020年中国便利店TOP 100”榜单中，中石油昆仑好客位列第三位，便利店门店数量超过2万家，遍布全国31个省市自治区，仅次于中石化易捷、美宜佳。

作为广西柳州的一种特色食品，2020年螺蛳粉迎来了大规模的销量爆发。柳州市商务局的数据显示，袋装螺蛳粉产业2020年产值超过100亿元，同比增长68.8%。同时，2020年螺蛳粉出口量也同比增长8倍。

实际上，中石油并非第一家推出螺蛳粉产品的国内石油企业。今年1月，中石化已率先推出螺蛳粉自有品牌“易姐姐”，该产品通过自营、产地直邮等模式布局，计划在全国近3万家易捷便利店上架。

非油业务救场

“中石油加速布局螺蛳粉等非油业务实属无奈之举。”独立经济学家王赤坤认为，中石油眼下面临着石油主营业务增长乏力的现实，为实现国有资产保值增值的目标，需要不断将经营范围拓展到其他领域。

财报显示，中石油2020年营收、净利润均出现明显下滑。分业务类型看，勘探与生产板块营收为5308.07亿元，同比下降21.5%；炼油与化工板块营收为7747.75亿元，同比下降22.5%；销售板块营收为1.49万亿元，同比下降27.8%；天然气与管道板块营收为3707.71亿元，同比下降5.2%。

除疫情因素外，中石油业绩下滑与石油行业自身发展状况也不无关系。“目前，石化行业迈入成熟后期，消费已过峰值，处于存量市场阶段。与此同时，越来越多替代能源产品出现，能源供给总量持续增加，供给平衡被打破，行业红利期已过，竞争日益白热化，石油企业很难再轻松实现业绩增长。”王赤坤说。

中国食品产业分析师朱丹蓬也表示，我国石油行业对民营资本未来会进一步放开，这导致原先处于垄断地位的中石油、中石化的很多优势将不复存在，为了保障利润水平与企业核心竞争力，中石油、中石化必然会拓展、深化非油业务。

据了解，国外成熟市场加油站一半的利润来自非油品业务。在美国，便利店成为大多数加油站采用的首选模式和经营重心，95%以上的加油站都设有便利店或提供其他非油品项目的服务。

值得一提的是，与低迷的石油主营业务不同，非油品业务已成为中石油业绩的少数亮点之一。财报显示，2020年中石油加油站非油品销售收入223.6亿元，同比增长约5.8%。

金融市场专家董翔说，“中石油、中石化涉足的非油业务，不仅增长潜力大，而且整体利润水平也较高”。以中石化为例，2020年中石化营业利润为503亿元，利润率为2.4%；非油业务利润仅为37亿元，利润率却高达10.9%。

“石油味”螺蛳粉能否出圈

除了“两桶油”进军螺蛳粉行业，肯德基、海底捞、五菱等企业也纷纷推出了相关产品。今年初，统一在旗下“那街那巷”天猫官方旗舰店上线了“那街那巷柳州风味干捞螺蛳粉”；2020年7月，五菱汽车官方宣布推出五菱螺蛳粉；同年10月，肯德基宣布推出“KAIFENGCAI”快煮预包装食品系列产品，首季上新菜包括鸡肉螺蛳粉等。

那么，前有肯德基、海底捞推出螺蛳粉产品，后有五菱、绿箭、奈雪的茶进军螺蛳粉行业，螺蛳粉究竟为何让各路企业纷纷入局？在朱丹蓬看来，螺蛳粉既有大方便食品的属性，也有网红类产品的特质，在疫情的催化下，螺蛳粉收获了一波粉丝，从导入期快速进入到了产品成长期。而在2021年，螺蛳粉市场规模将进一步扩大，此时中石油布局螺蛳粉也是基于其自身发展需要。

不过，在巨头林立的螺蛳粉市场，中石油此时进军是否为时已晚？对此，北京商报记者联系采访了中石油相关负责人，但截至发稿，对方并未予以回复。

广西易捷分公司总经理庞剑曾在接受媒体采访时表示：“和红遍大江南北的沙县小吃、方便面相比，螺蛳粉产业还处在一个快速成长阶段，是个朝阳产业，在这其中，也需要大企业助力，不存在晚不晚的问题。”

香颂资本董事沈萌告诉北京商报记者，中石油和中石化的加油站网络规模大，便利店业务具有很大的潜力，销售一些热门的流行小吃可以扩大收益空间。至于对螺狮粉行业可以起到哪些促进作用，这取决于消费者的偏好，如果吃螺狮粉流行热度散退，那么很快也会被各种销售渠道抛诸脑后。

(责编：赵超、吕骞)