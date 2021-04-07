赵述评 何倩

原标题：治理过度包装、酝酿行业标准 快递包材精准“瘦身”

快递包装精准“瘦身”将有章可循。4月6日，北京商报记者从国家邮政局召开的二季度例行新闻发布会上获悉，为了有效落实《邮件快件包装管理办法》（以下简称《办法》）规定，做好过度包装治理，邮政管理部门将开展专项治理，并推动出台《快递业限制过度包装要求》行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据。与此同时，北京商报记者还了解到，国家邮政局发展研究中心在同日成功获得快递包装绿色产品认证资质，认证服务覆盖10种常见快递包装产品。

专项治理启动

会上，国家邮政局市场监管司副司长管爱光表示，《办法》明确了寄递企业总部的统一管理责任，规定寄递企业应当建立健全包装管理制度，明确了包装选用要求和原则。此外，管爱光还指出，快递用户除了应当遵守邮件快件包装的基本原则和一般要求，自备包装物也应当符合相关规定，同时还需要配合寄递企业落实有关要求。

据了解，《办法》已于3月12日起正式施行，从包装选用、包装操作、监督管理等方面对快递包装提出要求，推动企业落实主体责任。例如规定寄递企业优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，同时，加强对协议用户的引导和管理，推动共同落实绿色包装要求。

《办法》还明确要求寄递企业规范操作和文明作业，避免抛扔、踩踏、着地摆放邮件快件等行为，防止包装物破损；同时，按照环保、节约的原则，合理进行包装操作，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物；鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。

管爱光表示，4月起正式启动过度包装专项治理，争取利用一年的时间有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。

同时，出台配套规定，落实《固废法》等上位法规定，强化有机衔接，研究出台行业生态环保信息报告、包装操作规范备案等方面的配套制度。严格执法，按照“谁执法、谁普法”的原则，指导各地邮政管理部门针对包装统一管理、使用符合标准包装、协议用户引导和管理、包装操作规范制定和备案、包装操作培训、避免过度包装、行业塑料污染治理等方面强化监督管理和行政执法，持续抓好法律和规章规定的贯彻落实，确保相关规定在行业内落地生根。

包材将获认证

“实施包装产品绿色认证，使用统一的绿色标识，有助于消费者识别、寄递企业采购和使用、监督管理部门现场检查，有利于推进快递包装绿色治理工作有序进行。”管爱光介绍，去年4月，《关于开展快递包装绿色认证工作的实施意见》印发，随后国家邮政局、国家市场监管总局印发了《快递包装绿色产品认证技术要求》，两部门联合发布了《关于发布〈快递包装绿色产品认证目录（第一批）〉〈快递包装绿色产品认证规则〉的公告》，快递包装绿色产品认证体系基本建立。

近期，两部门已经完成绿色认证技术专家组的组建工作，为认证实施过程中技术问题提供专业支撑；引导认证机构申请业务扩项，已有部分认证机构取得了快递包装绿色产品认证资质。

4月6日当天，国家邮政局发展研究中心就宣布，已获得快递包装绿色产品认证资质，成为首批快递包装绿色产品认证机构。据了解，国家邮政局发展研究中心可针对封套、包装箱、包装袋、集装袋、电子运单、植物类填充物、塑料填充物、悬空紧固包装、胶带以及可重复使用型快递包装共10种快递包装产品在全国范围内提供认证服务。

国家邮政局发展研究中心相关工作人员向北京商报记者解释，在国家标准的基础上，上述10类包装产品还需符合中心的检测指标。此外，企业在生产过程中的相关情况，例如工地是否合规、废物排放等情况也都会考虑进去，如果符合要求，就会发相关证书。“我们主要是为包装生产企业提供认证。”该工作人员表示。

不过，这也意味着快递包材的成本将进一步上升。普及可循环产品，或是通过科技手段减少重复包装，提升包材使用效率等将成为快递企业应对包材成本上升的主要方式。

目前来看，从快递末端到转运中心，多家快递企业已经实现了循环袋、回收装置覆盖。中通相关负责人表示，目前中通的所有转运中心和部分网点已经使用可循环集包袋，截至2020年底可循环集包袋已经投产超900万个，绿色双降解包袋已经投入使用超300万个。

圆通相关负责人则向北京商报记者介绍称，截至2020年底，圆通45毫米以下瘦身胶带使用比例超过90%，包装印刷面积不超过总面积50%，可循环中转袋使用比例在90%以上。下一步将按照邮管局的要求，系统性地对相关方进行宣传、教育、引导。

多方齐抓共管

事实上，全面推广循环包材，减少资源浪费，事关物流链路的各个环节。一位资深快递从业人士向北京商报记者指出，由于胶带、包材使用等规则要求较细致，推广起来会存在一定的难度，企业既需要教育和培训一线从业人员，还要引导电商客户合理包装，因此是一个多方齐抓共管的事情。

快递包材要想“瘦身”，电商平台、商家也责无旁贷。据菜鸟相关负责人介绍，在2020年“双11”期间，菜鸟已经联合500多个品牌开展原箱或0塑料无胶带的环保拉链箱发货。此外，企业自主研发的“智能切箱算法”能平均减少15%的包材使用。

在用户端，北京商报记者还了解到，对于用户在包装方面提出的不合理要求，快递员有权进行拒绝。管爱光表示，对快递员依照规范进行的包装操作，用户不宜提出过多缠绕胶带等不合理的要求；自备包装物不符合规定，快递员要求更换或者代为更换的，用户不得拒绝或阻碍；对寄递企业投入使用的可循环包装物，收件人应当在取出内件后将可循环包装物归还快递员。

据《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》指出，到2022年底，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个。而到了2025年底，电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个。

(责编：赵超、吕骞)