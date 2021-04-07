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羊场复苏背后的乡村治理（一线行走）

张  强
2021年04月07日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　以真心诚意换来村民满意，鼓励大家真正参与村级事务的管理、监督，就能心往一处想、劲往一处使

　　

　　“去年赚了10万多，这几天又收入4万多，羊场真办好了！”村会计拓义发一边核对账目，一边兴奋地告诉我这个好消息。

　　春天是陕北卖羊的旺季，经过近半年的精心饲养，我们村的羊羔长得又肥又壮，前来购买的客商络绎不绝。担任麦地山村党支部书记、村主任一年多，看着村集体经济规模越来越大，我心里很欣慰。

　　2019年，在县财政的支持下，麦地山村建起了羊场，村民们很热心、很上心。可运营一年多来，个别村干部把亲友安排在羊场工作，羊场经营没啥起色，村民开始有些意见了。

　　到任后，我首先一家一家坐下来了解情况。“村集体经济收入分配不公”“饲养员不是大家选出来的，工作不负责，一个冬天就冻死了20多只羊”……羊场经营面临的问题不少，这可急坏了我。

　　要重聚人心，就得从整顿群众意见最大的羊场入手。召集起村干部开会后，我建议重新推选能力强、做事公允的人担任羊场饲养员。隔天，村民们坐下来投票，村里原来的会计韩秀生得票最多。可当我上门动员时，韩秀生却一口回绝：“我不怕累，就是怕干不好，老乡们戳我脊梁骨。”

　　为了打消大家的顾虑，我作出承诺：在羊场的经营中，都别顾虑乡里乡亲的面子了，谁发现村干部任人唯亲，就直接向乡里举报。光口头承诺不成，还要拿出实际行动来：羊场的日常事务、收支情况，我们定期向全村公开，接受村民们监督。一段时间后，感受到风气变化的老韩主动找到我，愿意担任饲养员。老韩为人正派，管理羊场尽心尽力、任劳任怨，羊场开始扭亏为盈。

　　趁热打铁，我和村干部、村民代表商议，利用村里空闲的滩地种了200亩青草；我们村干部有空时就帮老乡们翻地，老乡们把剩余的玉米秸秆送给羊场。算下来，一年能节省饲料成本20多万元。很多村民主动说想法、提建议、出劳力，众人拾柴火焰高，羊场焕发了生机，村庄更是增添了活力。

　　改变村里的涣散状态，就得从村民最关心的问题改起。羊场管理的小小改变，带来了村庄人气的复苏。以真心诚意换来村民满意，鼓励大家真正参与村级事务的管理、监督，就能心往一处想、劲往一处使，在乡村振兴的路上，跑出麦地山村的“加速度”。

　　（作者为陕西省榆林市子洲县麦地山村党支部书记）  

　　栏目投稿邮箱：yxxz8494@163.com


　　《 人民日报 》（ 2021年04月07日 13 版）

(责编：李源、吕骞)

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