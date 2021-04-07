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25家百亿元级私募持有市值285.8亿元 制造业成“大块头”

2021年04月07日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：25家百亿元级私募持有市值285.8亿元 制造业成“大块头”

本报记者 王 宁

进入4月份，百亿元级私募持股情况大部分浮出水面。

《证券日报》记者根据117家上市公司2020年年报数据统计发现，目前有25家百亿元级私募出现在流通股中，其中，不少个股更是成为百亿元级私募重仓对象，百亿元私募合计持有市值高达285.89亿元（以3月31日收盘价计算，以下相同）。从板块分布来看，制造业企业几乎成为这些私募一致持有的对象，例如高毅资产在持有的21只个股中，19只属于制造业板块。

多位私募人士向《证券日报》记者表示，自去年以来，多数私募选股均以低估值和高成长特征为主，在诸多板块中，制造业企业可能更兼具上述特点，不过，上市公司发布的年报是以去年私募持股情况为主，对于目前来看，持股风格可能有所转变，白酒、医药、互联网等可能会成为私募青睐的方向。

高毅资产合计持有10.4亿股

记者发现，25家百亿元级私募持有的117只个股，合计市值高达285.89亿元，持股量达10.41亿股。从持股数量来看，高毅资产持股数量最多达23只，且其中不少属于重仓股；其次，重阳投资持股13只，星石投资、迎水投资和明汯投资均持股10只，东方港湾持股8只，盘京投资、九坤投资、礼仁投资、淡水泉、景林资产、玄元投资等均持股5只以下，林园投资、中欧瑞博、大朴资产、盈峰资本、少薮派投资、保银投资、泰润海吉等均持有1只个股。

从持股市值来看，高毅资产仍是最多者，合计市值高达155.46亿元；其次是礼仁投资，持有3只个股市值达33.62亿元；重阳投资持有市值达22.92亿元，迎水投资持有市值9.9亿元，星石投资持有市值10.17亿元，磐沣投资持有市值16.44亿元。

从持股量来看，不少个股均被私募重仓持有，例如大华股份和同仁堂等，高毅资产持有的流通股比分别高达4.72%、4.74%；其次，海信家电、明泰铝业、柳药股份、上海家化和海尔生物，均被高毅资产、重阳投资、磐沣投资持股占比在4%以上；紫金矿业、柳药股份、同达创业、利亚德、仙鹤股份、天合光能、濮阳惠成、恒为科技、亿帆医药、京新药业等，也均被多家百亿元级私募持股占比在2%以上。

从板块分布来看，制造业几乎成为了百亿元级私募布局的重点。数据显示，在高毅资产持有的23只个股中，19只个股所属板块均为制造业；重阳投资持有的13只个股中，8只均为制造业企业。此外，明汯投资持有的个股中，有6只为制造业企业；迎水投资、星石投资和东方港湾等多家私募也不同程度持有制造业企业股票。

新进55只减持17只个股

记者梳理发现，在117只被私募持有的个股中，有55只为新进状态，17只为减持，17只为增持，其他保持不变。具体来看，在55只增持的个股中，仙鹤股份占比最高，被景林资产持股占比高达2.68%，其次是利亚德，被宁泉资产持股占比达2.39%；沃尔核材、同益股份、药明康德、泉峰汽车、华设集团和上纬新材等多只个股，被私募持股占比在1%以上。

信普资产投资总监毛君岳向《证券日报》记者表示，今年A股市场行情不太乐观，在对投资者资产安全尽力负责的前提下，将降低今年的收益预期。去年以来，多数私募均对兼具低估值和成长性的板块布局较多，例如家居、地产等，尽管房地产行业不景气，但家居家具成为生活中舒适居住的释放点，整体来看，具备稳健性、择时等特征更具备潜力。

君创基金总经理商维岭告诉《证券日报》记者，A股行情将围绕两个方向展开：一是处于景气周期的以CRO、高端白酒板块为代表的高成长赛道，其中头部企业仍然会保持强势增长态势；二是受益于疫情后的场景类消费公司，将会享受会给行业复苏带来的业绩回升。我们将会寻找细分成长赛道中最好的优质企业，并在合理的价格进行投资，对战略方向的核心资产以中长期持有为主；好企业普遍具备良好的商业模式、宽广的护城河和强大的品牌力等，战略方向将聚焦在白酒、互联网、场景消费等优质赛道上。

“上半年将继续保持对白酒、医药健康、互联网、场景消费等优质赛道的重点关注，同时，也会通过多维度量化指标来持续关注市场流动性的边际变化，今年会重点评估收益与风险的相对关系，优化匹配投资策略。”商维岭表示，在整个消费增长和消费升级的过程中，一些公司将会脱颖而出，这是聚焦优秀品牌力、产品力公司的原因。目前基金的55%权重在大消费领域，35%权重在大科技领域，10%权重在价值成长领域，未来会根据市场估值的变化进行动态调整。

(责编：王震、吕骞)

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