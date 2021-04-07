网购、移动支付、移动出行……智能手机正在带来前所未有的生活便利。但使用智能手机不便的老年人们却在便利化浪潮中面临着“智能迷失”问题，要解决这一问题不能靠单个人的努力，而是要从技术上、从系统上进行全面适老化改造。

京东一直在为致力于为广大用户群提供更好的使用体验。例如，目前京东已成立长辈专属客服团队，针对长辈人群提供细致周到的服务。而在今后，长辈们使用京东APP将更加顺畅。今年5月，京东将推出“长辈版”模式，除了可以更便捷地呼叫长辈专享客服外，还将从购物全流程优化长辈们的使用体验。

一键切换“长辈模式”，视觉、操作定向设计

对于长辈们而言，一般的网购APP最大的问题在于字体太小看不清，流程太复杂不会用，满减促销、优惠信息看不懂，甚至担心支付安全等。京东专门为长辈们量身定制的“长辈模式”将从系统设计、界面操作解决这些问题。未来可在京东APP搜索“长辈版”，在设置中实现一键切换。

在注册时，京东APP长辈模式可通过微信一键完成注册，并在验证码等环节简化验证加强手势引导，降低学习成本。同时，APP页面还将精简信息，加大字号，方便阅读和使用，并按照长辈们使用习惯对商品页面进行视频化改造，重点突出短视频内容，方便老人了解产品详情和选购。此外，还将通过强化“家人协助”，方便长辈们购物出现问题时一键询问子女。

长辈们在网购过程中遇到的第一个难题就是如何快速搜索到自己满意的商品，为了提升老人们的选购效率，未来京东APP长辈模式将专门强化语音搜索功能，支持川渝等方言。

在购买和支付上，京东APP长辈模式还将专门打造一键自动切换最优促销功能，让长辈们可一键享受最大优惠。在支付过程中，还将支持短链路支付，减少跳转环节，同时支持货到付款和家人代付款，让不熟悉在线支付的长辈们也能享受到网购的乐趣，打消对支付安全的担忧。

除了选购流程外，京东APP长辈模式订单页面将强化商品图片展示，减少老人的浏览成本。在售后服务上，还将支持长辈们呼叫专属客服的功能，根据长辈需求客服可以代用户申请相关服务，售后更无忧。

招募志愿者持续优化，助力长辈们跨越“数字鸿沟”

京东APP长辈模式相关负责人表示：除了持续优化购物全流程外，未来京东APP长辈模式将为长辈们提供更加安全、实惠、便捷地多元化综合服务，覆盖购物、医疗、养老、旅行等方面，为老年用户带来健康、品质、快乐的晚年生活；同时搭建起子女与父母沟通的桥梁，帮助子女更好地了解父母、照料父母、陪伴父母。

如果大家有能够帮助到长辈们的建议，或者想直接参与到帮助长辈们的队伍，可在京东APP搜索“长辈版志愿者”报名成为志愿者。

(责编：李楠桦、高雷)