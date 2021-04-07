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洋河股份张联东：名酒之名，“名”在价值回归和格局引领

2021年04月07日09:06 | 来源：人民网
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4月6日，“双名酒、新战略、迎未来——名酒双沟发展趋势高峰论坛”在成都举行。

处在高质量发展转型升级的关键期，白酒行业如何在变局中开新局？论坛上，洋河股份董事长张联东从“机遇、价值、引领”三个方面深度解析了中国名酒的时代机遇与未来战略。

以下为讲话稿摘录：

第一是“机遇”，名酒将迎来结构性机遇。

行业正由“黄金时代”转入“白银时代”。白酒行业发展的基本逻辑，在于“量”与“价”两个要素。过去几年，量增价也涨，可以说是白酒业的“黄金时代”。当前行业整体正在向“白银时代”过渡，它的特征是量趋于稳定，价格还在上涨。未来“白银时代”将进入深水区，从增量到存量，从极化到平衡，量、价都将趋于稳定状态。

“白银时代”是一个竞争更激烈的时代，也是名酒显现竞争优势的时代。在整个行业结构性分化中，大多数企业的增长将会变得越来越难，一部分企业特别是名酒将迎来发展新机遇。

总体来看，当前名酒所面临的发展机遇，就是“天地人”三势，所谓“天”，就是在“双循环”新发展格局里，巨大内需为名酒发展撑起了一片新天；所谓“地”，就是各级政府推出针对酒业甚至是重点名酒的支持政策；所谓“人”，就是从消费者角度看，中高收入群体呈现趋优化、精致化、健康化消费，中高端消费成为了新的增长点、新的动能。由此带来的高端白酒需求高涨、中高端白酒扩容，都给名酒带来了新的全国化成长机会。

第二是“价值”，名酒要“名”在价值回归。

首先是“守候人”。传统酿酒技艺是一个极为特殊而复杂的过程，归根到底就是酿酒人追求顶级技艺之心和无限创造力的珠联璧合，成就了名酒的精髓，彰显出永恒的魅力。所以说酿好酒、做好产品，究其原点，就是要回归到做匠心匠艺的守候人，追求在传承中坚守，在坚守中创新，不仅要做到“艺高不让古人”，还要“匠心更胜古人”，将良心贯穿始末，以耐心守候成长，用匠心守候经典。

其次是“愉悦人”。在中国古人眼里，“柴米油盐酱醋茶”，是百姓每天为生活奔波的七件事，而“琴棋书画诗酒茶”，被认为是文人雅事。酒在雅事之列，反映了它不仅是物质需求，更是一种精神需求。今天进入到“更好的时代”，迎来了“美好生活”，人们更在意酒带来的消费体验价值，也就是酒要给人带来更多精神愉悦。所以，打造好酒的本质，就是要根植于生活，根植于美好生活的想象，打造为消费者创造价值的能力，让高品质、高品位的好产品能够“愉悦人”。

最后是“服务人”。酒企发展要落脚于“以消费者为中心”，持续提升专业化的服务水平，注重锻造“三种能力”：一是企业自身队伍服务消费者的能力，坚持以产品为根本，增强企业的创新创造力，提供更好的产品、更好的服务，做好消费者运营，让消费者得到满意的消费和超值的享受。二是企业服务合作伙伴的能力，让合作伙伴满意，才能持续构建协同合作、共生共赢的市场生态，服务于消费者。就像一棵树没办法持续生长，只有变成一片森林，整个生态环境才会变好，才可以都生长得更好。三是和合作伙伴一起为消费者提供更好服务的能力，就是发挥企业与商家共同构建起的“生态系统”力量，在距离消费者最近的地方，为消费者提供最满意的美酒和体验。

第三是“引领”，名酒要“名”在格局引领。

在格局引领上，名酒要致力于打造“五个标杆”：一是打造品质升级的行业标杆，不断为自身设立更高的目标，引领行业技术、品质持续升级；二是打造“以消费者为中心”的行业标杆，以消费者需求为第一、以消费者体验为第一、以消费者福祉为第一；三是打造创新发展理念的行业标杆，在敢为人先中寻求突破，在改革创新中勇立潮头，引领行业转型跨越、创新升级；四是打造“美美与共、和谐共生”的行业标杆，尊重白酒之间的特色差异，理解白酒的独特性与多样性，共同维护行业和谐发展的大生态；五是打造弘扬白酒文化的行业标杆，彰显出新时代中国白酒的良好形象和家国情怀。

(责编：李楠桦、吕骞)

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