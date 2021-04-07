原标题：系列政策将出 金融加码支持区域协调发展

金融将加码支持区域协调发展，多项政策正酝酿出台。《经济参考报》记者获悉，央行正在会同相关部门研究关于金融支持成渝双城经济圈发展以及成渝共建西部金融中心的有关政策举措。同时，围绕金融服务绿色发展、乡村振兴，区域金融改革创新将加快推进。下一步，绿色金融改革创新试验区将在六省（区）九地基础上进一步扩围。相关部门还将推进示范工程，促进金融科技赋能乡村振兴。

重大区域发展迎金融政策力挺

“十四五”规划纲要对促进区域协调发展做出全面部署，而金融的支持对于构建新发展格局和区域协调发展发挥着重要作用。央行副行长刘桂平近日在国新办举行的新闻发布会上介绍，将继续加大金融支持国家重大区域发展战略力度，因地制宜，持续推动粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈等建设的各项举措落地。

去年2月，央行会同银保监会等部门出台《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设金融支持长三角一体化发展的意见》，包含30条具体举措，探索金融服务“同城化”、跨区域联合授信。随着政策落地，长三角地区金融资源正加速集聚。央行日前发布的数据显示，2020全年长三角地区人民币贷款增加5.62万亿元，同比多增1.23万亿元。

央行研究局局长王信表示，下一步，将促进意见各项措施加快落地，在推进长三角绿色金融发展、长三角征信一体化、长三角普惠金融指标体系建设等方面进一步发力。

金融支持粤港澳大湾区也迎来建设“施工图”。近日，广州印发《关于推进共建粤港澳大湾区国际金融枢纽实施意见》，提出将落实广州期货交易所在广州落户政策兑现。同时，支持广州辖内银行向港澳机构或项目发放跨境贷款。

此外，下一步金融支持成渝双城经济圈也将迎来新举措。据王信介绍，央行正在会同相关部门研究金融支持成渝双城经济圈、支持成渝共建西部金融中心的重大战略部署。“重庆市和成都市有不同的发展特点，在金融方面也各有特色，金融支持政策将在共性的基础上、在一体化发展的基础上更好地发挥各自特色，进一步探索金融改革开放的创新举措。”王信说。

多项金融改革试点加快推进

除了支持重大区域发展的专项金融政策，多项金融改革试点也将加快推进，围绕科创金融、绿色金融，在部分地区先行实验，探索金融服务乡村振兴、绿色发展等高质量发展的有效途径。

在碳达峰、碳中和目标下，支持绿色低碳发展成为金融政策的重要着力点。此前，浙江、江西、广东等六省（区）九地获批建设绿色金融改革创新试验区。央行数据显示，六省（区）九地绿色贷款的余额已经达到2368.3亿元，占六省（区）九地全部贷款余额的15.1%，比全国的平均水平高出4.3个百分点。

刘桂平介绍，绿色金融改革创新试验区建设将进一步推进，在六省（区）九地基础上，相关部门将会选择更多地区进行绿色金融改革创新试点。

此外，《经济参考报》记者获悉，相关部门还将推进示范工程，促进金融科技赋能乡村振兴。

事实上，今年中央一号文件就明确提及“发展农村数字普惠金融”。交通银行金融研究中心首席政策分析师何飞表示，当前，金融科技蓬勃发展，数字技术在普惠金融领域的应用不断拓展。未来，借助大数据、云计算、人工智能等前沿技术，银行业金融机构有望为农村地区提供高效便捷的“无人服务”。

民生银行首席研究员温彬表示，绿色发展、乡村振兴等都是当前国民经济发展的薄弱环节和关键领域，也是高质量发展中金融需要支持的重点领域。试点地区往往在这些方面具有优势资源和基础，通过局地先试、重点突破，有利于探索出一条可复制、可推广的发展路径。

“金融创新往往需要把握好节奏，部分地区先行试点有利于更有效地降低金融创新过程中的风险，助力全国层面金融改革创新的顺利推进。”中国银行国际金融研究所研究员范若滢说。

自贸区先行 金融开放将再加力

推动高水平开放是区域发展战略的重要组成部分，需要配套更高水平的跨境金融服务。据悉，下一步，相关部门将聚焦促进贸易投资自由化便利化，以金融支持自由贸易试验区、自由贸易港建设为重点，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度，实现高水平对外开放。

“全国已经有21个自由贸易试验区，现在探索在全国复制推广的经验主要包括本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理、跨国企业集团跨境双向人民币资金池、简化经常和直接投资项下人民币结算流程等10余项本外币创新业务。”刘桂平说。

3月16日，首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务落地北京。中化集团在试点业务备案完成当日办理了首笔外币外债借入业务，金额1000万美元，并将该笔外币外债资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇使用。

此前，央行、外汇局决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用。业内人士指出，此次试点的落地，提升了跨国企业跨境资金流动的灵活性和便利性，是我国稳步推动资本项目开放、促进贸易投资便利化的又一重要举措。

范若滢指出，目前我国直接投资项下已实现较高水平开放。下一步，通过自贸区的先行先试，稳妥有序推进资本项目开放，稳妥审慎推进人民币国际化，是推动金融高质量双向开放的重点，也是提高我国金融资源配置能力的重要助力。

(责编：罗知之、吕骞)