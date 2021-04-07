钟源

原标题：一季度超千只信用债推迟或发行失败

随着市场监管的加码，信用债今年以来发行明显遇阻。根据Wind最新数据统计，今年一季度全市场共有1083只信用债推迟或发行失败，涉及金额3913.6亿元，而去年同期只有695只，金额为2760.8亿元，发行数量大涨55.8%，融资规模上涨41.8%。

有券商分析人士表示，“今年债市的压力会比较大。一是因为债务违约的情况依然存在，机构对于拿券的热情不高。一些低等级的债券在今年甚至可以用无人问津来形容，即使要发行也面临融资成本高企的尴尬局面。二是随着疫情逐步好转，货币政策可能出现调整，这也会让债市面临较大的压力。”

一面是发行失败，一面却是巨量债券的到期。中金公司研究部固定收益团队发布的数据显示，截至目前，3月和4月的信用债到期规模分别为1.09万亿元和0.91万亿元，此外，还分别有2400亿元和2300亿元信用债进入回售期。其中，3、4月合计来看，到期量和进入回售期规模均占全年的27%左右，与去年同期水平相比，3-4月合计的到期量和回售量分别增长46%和74%。

(责编：罗知之、吕骞)