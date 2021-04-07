罗逸姝

原标题：持仓157家公司 QFII继续加大A股配置

截至目前，上市公司年报披露接近半数。同花顺数据显示，截至4月6日记者发稿，已有1246家上市公司发布了2020年年报，作为重要机构力量的QFII共现身157家上市公司的前十大流通股股东。从行业来看，QFII在去年四季度明显加大了对化工、有色等周期板块的配置，而此前被作为首选的科技、医药等板块仓位则有所降低，但整体依然较重。

顺周期板块获QFII增持

从总体来看，QFII在2020年四季度对A股上市公司投入进一步加大。同花顺数据显示，截至4月6日，QFII针对157家上市公司的持股数量达到19.37亿股，相比去年三季度的14.47亿股增长33.86%；持股市值为590.97亿元，相比去年三季度的455.81亿元增长29.65%。而在这157家获QFII重仓的上市公司中，共有广联达、中国重汽等33家获得增持，安徽合力、一汽解放等37家遭到减持。北新建材、金融街等16家上市公司持仓未发生变化。此外，TCL科技、杉杉股份等71家上市公司获QFII新进。

从行业整体持仓而言，同花顺数据显示，在28个申万一级行业中，QFII持仓市值最高的五大行业分别为医药生物、电子、计算机、建筑材料和机械设备，持有证券数量分别为22只、22只、7只、5只和12只。其中，医药生物持仓市值最高，达135.85亿元，电子、计算机行业持股市值也在80亿元以上。QFII持股市值增幅最大的为计算机行业，相比去年三季度增长超30亿元。新进方面，除电子行业外，化工、有色等顺周期行业也较获外资青睐，新进上市公司数量较多。

值得注意的是，从最新数据来看，QFII对医药板块的态度出现一定分化，2020年年末在医药生物行业的总体仓位相比去年三季度大幅缩水191.33亿元，持有证券数量减少32只，而在增持和减持的公司中，医药股也频繁出现。例如，在新产业、奕瑞科技、心脉医疗、信立泰、北陆药业被增持的同时，复星医药、泰格医药等公司则遭到QFII减持。

个股层面，就持股数量而言，截至2020年末。QFII的三大重仓股为TCL科技、江苏租赁与广联达，持股数量均超过1亿股。其中，广联达获得了QFII的快速增持，持股比例从三季度末的4.13%快速升至了10.44%，当前持股数为1.03亿股。

知名机构调仓路径浮现

随着年报披露，瑞士银行、摩根大通、高瓴资本、阿布扎比投资局等知名QFII机构的持仓方向也浮出水面。总体来看，医药、科技等行业内的绩优上市公司仍为布局首选，而周期类公司在去年四季度也获得了知名机构的广泛布局。

瑞士银行是截至目前持有A股市值最高的外资机构，为103.04亿元，共现身包括广联达、日照港、杉杉股份、药明康德、健帆生物在内的34家上市公司的前十大流通股股东，其中有7家上市公司持股数量超过1千万股。

摩根大通银行持股27家A股上市公司，持股数仅次于瑞士银行，持股总市值合计23.01亿元。已发布的数据显示，在这27只个股中，仅有华熙生物、天合光能、心脉医疗、新强联4只个股为去年三季度所持有，其余23只均为摩根大通在四季度的新进个股，所属行业涵盖电子、有色、医药等多方面。

阿布扎比投资局则出现在8家上市公司的前十大流通股东中。其中，中国软件计算机应用类公司的前十大股东中在四季度首次出现了阿布扎比投资局的身影。此外，工程机械公司中联重科、房地产股招商积余也在四季度得到了阿布扎比的新进持有。

高盛集团目前出现在广联达、鹏鼎控股、华熙生物、密尔克卫4家公司的前十大股东名单中，这4家公司均为高盛集团四季度新建仓持有。高瓴资本早在2019年三季度就对水泥股海螺水泥进行了建仓，长期以来始终位居该公司第七大股东的席位。

展望后市，尽管三月以来市场出现较大幅度震荡，不少机构仍看好今年二季度的投资机会。中信建投指出，中国经济维持在景气状态下运行，预计市场将在4至5月出现短暂反弹，核心资产逐步进入估值盈利匹配区间，而高铁、景区等疫情恢复板块持续占优。中泰证券则表示，海外因素对我国资本市场影响较为有限，国内投资者更应将重心放在我国经济核心动能等内生因素上。因此，当前位置仍看好A股整体市场，特别是在二季度的投资机会。

(责编：罗知之、吕骞)