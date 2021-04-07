张小洁

原标题：两板合并平稳落地 深市“主板+创业板”新格局开启

4月6日，深交所主板与中小板正式合并，总市值超20万亿元的深市新主板启航。当天沪深两市运行整体平稳，截至收盘，上证指数跌0.04%、报3482.97点，深证成指跌0.28%、报14083.34点，创业板指跌0.72%、报2831.60点，两市合计成交额超6600亿元。

当天，真爱美家、中农联合、华亚智能等三家企业首次公开发行股份并在深市主板上市，成为两板合并后首批登陆深市主板的公司。截至收盘，三只个股均涨停，真爱美家报收25.92元，中农联合报收31.05元，华亚智能报收28.53元。同花顺数据显示，深市主板1400多家上市公司中，900多家当天股价上涨，首航高科、京蓝科技、天沃科技等40多只个股涨停。

今年2月5日，证监会宣布，经国务院同意，中国证监会正式批复深圳证券交易所合并主板与中小板。3月31日，深交所公告发布两板合并业务通知及相关规则，明确合并实施后的相关安排，于4月6日正式实施两板合并。

据介绍，两板合并后，深市主板上市公司超过1470家，总市值超过20万亿元。深交所将形成以主板、创业板为主体的市场格局。深市主板聚焦支持相对成熟的企业融资发展、做优做强，发行上市门槛保持不变；创业板主要服务高新技术企业和成长型创新创业企业，突出“三创”、“四新”。深市市场结构更简洁、定位更清晰，能够为处在不同发展阶段、不同类型的企业提供融资服务，进一步提升资本市场活力和韧性，更好服务创新驱动发展战略，助力以创新引领高质量发展。

两板合并开启了深市“主板+创业板”新格局。深交所方面表示，这是继创业板改革并试点注册制顺利实施后，资本市场又一项重大改革成功落地，是资本市场支持粤港澳大湾区和先行示范区建设的又一项重要成果。

根据深交所公告，深市两板合并遵从“两个统一、四个不变”原则（统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变），仅对部分业务规则、市场产品、技术系统、发行上市安排等方面进行适应性调整，确保市场安全稳定运行。

两板合并首日的市场表现印证了业界此前预期。中金公司研究部认为，两板合并优化多层次资本市场体系建设，进一步提高资本市场服务实体经济能力。考虑到本次合并仅对部分事项进行适应性调整，因此不会对上市公司上市与运营、投资者交易习惯与行为、市场产品构建与运作产生实质影响，对固定收益类、期货期权类产品和深港通业务等也基本没有影响。

(责编：罗知之、吕骞)