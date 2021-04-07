尹思源

原标题：成本不足一元售价上千元 医美乱象何时休

近年来，“颜值经济”和“悦己消费”蓬勃增长，医美行业如雨后春笋方兴未艾。旺盛的需求不仅促进了市场的发展，也催生了不少行业乱象。一些爱美人士由于缺乏专业知识，频频“踩坑”。不久前，一起制造并销售假冒医美药品的案件在天津画上句号，再次为人们敲响了警钟。微整形缘何屡变“危整形”？医美药品造假何时休？

仿制假药装进国外包装身价暴涨千余倍

2020年2月1日，一起生产售卖假药的案件被移送至天津市红桥区人民检察院，经过调查人员的抽丝剥茧，一个跨越六省十地、销售额达数千万的犯罪团伙逐步浮出水面。

天津市红桥区人民检察院检察官杜颖介绍，梁某原为重庆某制药公司的技术员，2009年辞职后长期从事化妆品经营。近十年的“摸爬滚打”，练就了他敏锐的市场嗅觉。2018年初，他从同行嘴里听说了“保妥适”。

据同行介绍，“保妥适”是一种临床和美容用注射药品，产自美国，主打祛皱、瘦脸，耐受性高、稳定性强、致敏性较低，听说使用“保妥适”很烧钱，一针就要两三千，梁某动起了歪脑筋。

2018年7月，通过朋友的介绍，梁某认识了此前在生物制药公司任职的“杜博士”。经过反复试验，打磨出一套完整的制作方法：利用简单发酵得到的菌种，用高压设备收集菌种破菌，经过特殊处理得到目的蛋白，然后电泳系统定量。再加入化学物质分装稀释，加盖胶塞后放进冻干机冻干。这样，一瓶底价不足1元的仿冒“保妥适”肉毒素冻干粉就诞生了。

调查人员发现，部分仿冒产品分销到了孙某手中。为了以假乱真，孙某采用制装分离的模式，将冻干粉、说明书、标签、内托、包装盒分别寄送至仓库，由“自己人”进行包装，在外包装上用的是“保妥适”在国外销售的版本。

除此之外，该团伙还对销售人员进行简单的美容知识、包装工作培训，借助网络电商平台、微信群组、参加美博会推广等，销售们锁定目标人群，努力向外推销仿冒“保妥适”的A型肉毒毒素，产品流向众多“黑美容院”、个人整形工作室和广大消费者。

据了解，该产品在“黑美容院”售价普遍在1000元以上，利润翻了上千倍。

成立公司层层分销链条上下“各司其职”

“杜博士”成功研制出仿冒“保妥适”产品后，梁某自己进行了试用，感觉“效果和真的一样”，就将样品发放给客户试用，收获了一些好评。经过市场需求调查，“杜博士”和梁某计划将产业做大。

为此，从2018年底开始，二人陆续在山东日照、重庆永川、河北涿州的代工厂进行工艺试验，前后生产了几批向外销售。但由于设备问题产品合格率不高，且代工费高昂，于是二人投资100万余元成立公司进行批量生产。

资金虽然到位，但人手不足的问题逐渐凸显，“杜博士”找到从事生物医药行业的几位“老朋友”，许诺高额报酬说服他们“技术入股”。几人明知这是生产假药，但想想“占股分红”带来的高额回报，还是壮起胆子干了起来。

在寻找上游“技术”支持时，梁某也没有闲着，从2018年底第一批仿冒产品制成开始，他就积极拓展下游销售渠道，逐渐寻找到几位医美行业的固定客户，并辗转联系到孙某对产品进行分销。

为了更好地进行销售，孙某等人在济宁市某别墅区租用了一幢别墅当“大本营”，并招募了多名年轻销售员向外销售。孙某向销售员们承诺：“产品没有统一价格，大家可以自行加价出售，差价归自己所有；你们只负责卖产品，发货和售后都由‘公司’负责。”

销售渠道打通，几位犯罪嫌疑人有了“成功”的错觉，但假冒产品总会露出马脚。一名家住天津市红桥区的消费者在购买和使用减肥产品后感到不适，怀疑买到了假药并报警。公安机关经侦查后分别在山东省济宁市、湖北省武汉市等多地将11名主要犯罪嫌疑人抓获，并缴获仿冒“保妥适”“粉毒”“白毒”等进口品牌的A型肉毒毒素5万余支。

2020年7月15日，天津市红桥区人民检察院以涉嫌生产、销售假药罪，对11名主要犯罪嫌疑人提起公诉。2020年10月15日，天津市红桥区人民法院全部采纳检察机关提出的诉讼请求，对11人分别判处有期徒刑及罚金。

医美乱象屡禁难绝爱美更要擦亮双眼

随着科技的发展，医疗美容已经从简单的保养变为了更为复杂的手术治疗，医疗美容也早已不再是明星的专属，越来越多的普通人开始尝试用医疗手段让自己的容貌变得更美。中国整形美容行业协会发布的年度报告预测，到2022年，中国整形市场规模将达到3000亿元，巨大的市场带动了相关行业的迅速发展，逐渐成了医美行业乱象丛生的温床。

杜颖介绍，随着近年来打击力度不断加强，医美行业制假售假手段越来越丰富，科技含量也越来越高。在这起案例中，研发生产团队全部具有博士和硕士学历，并且大多有生物工程专业背景，有药厂研发工作经历。“这个研制团队是非常专业的，运用了一些基因工程方面的手段进行仿制，经过专家鉴定，药品也有一定的瘦脸效果。”

有效果并不意味着安全。杜颖介绍，“杜博士”和其他研发生产人员在灌装药品时并不能保证无菌环境，仅仅是在一间几平方米的房间里将药粉装入西林瓶中。“这样的药物注射到身体里是有很大健康风险的。”

除此之外，由于我国有严格的药品准入机制，为了缩短研发时间、利用名牌效应，梁某和“杜博士”选择制假售假，其根源是医美市场蕴含的巨大商业利益。

相关专家认为，医美行业监管仍待进一步加强。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为，医美行业乱象频发，说明医美行业监管方面仍存漏洞。他表示，仅仅依靠相关部门来进行监管还不够，需要发动行业协会等民间组织的力量，通过制定行业标准等方式来引导市场发展方向，从而加强管理。“行业协会能够从内部进行自我管理，这种管理要比政府部门的监管更直接。”

如何避免“踩坑”？相关专家给出了自己的建议。人们有医美方面的需求是非常正常的，但要尽量选择正规的医美机构进行美容和整形，检查相关机构和人员的从业资格，除此之外还要戒除“贪便宜”的思想。“这个案例之所以能够卖得这么好，还是因为售价比正品便宜很多，人们在挑选产品的时候切忌只看价格而忽略了质量，给自己带来不必要的风险。”杜颖说。

(责编：罗知之、吕骞)