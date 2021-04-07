吴雨

原标题：防范“大而不能倒”风险 系统重要性银行附加监管立规

为完善我国系统重要性金融机构监管框架，加强宏观审慎管理，中国人民银行、银保监会日前公布了《系统重要性银行附加监管规定（试行）（征求意见稿）》，通过明确相关要求，鼓励银行降低系统性风险，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。

去年12月，人民银行、银保监会联合发布了《系统重要性银行评估办法》。为平稳启动系统重要性银行名单评估与后续监管工作，两部门拟出台附加监管规定，建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系，明确审慎监管要求等，并向社会公开征求意见。

值得一提的是，征求意见稿还明确了系统重要性银行的恢复与处置计划要求。恢复与处置计划又被称为金融机构的“生前遗嘱”，是系统重要性银行附加监管的一项重要工具。

人民银行相关人士介绍，在制定计划时，系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源，增加总损失吸收能力的要求，保障机构拥有充足的自救资源。通过恢复与处置计划的制定和审查，系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节，提高透明度、降低复杂性，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。

(责编：罗知之、吕骞)