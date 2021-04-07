人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

个人用汇便利度进一步提升

刘开雄
2021年04月07日09:12 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：个人用汇便利度进一步提升

国家外汇管理局近日对外发布通知，在现行个人外汇管理政策保持不变的前提下，进一步便利个人经常项目外汇业务办理。

通知主要内容包括：推出新版《个人购汇申请书》，进一步优化填报项目和方式，提高填报效率；优化留学购付汇、薪酬结售汇等个人部分经常项目连续性、周期性业务的办理流程；要求银行建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，按照“实质重于形式”的原则，办理个人真实合法经常项目外汇业务。

“在风险可控的前提下，进一步提升个人经常项目外汇业务便利化水平。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍该通知出台背景时说，外汇管理部门系统评估《个人购汇申请书》填报情况，研究提出优化方案，并在总结前期留学购付汇、薪酬结售汇等个人外汇业务便利试点成功经验的基础上，拟将相关政策在全国推广实施。

王春英表示，外汇局将继续深化外汇领域改革开放，推动银行全面提升个人外汇业务服务质量，保障个人真实合法的经常项目外汇业务需求。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：天天果园、美图证件照等60款APP因违规未完成整改被下架
　　人民网北京4月6日电 （赵超）今日，工业和信息化部发布《关于下架侵害用户权益APP名单的通报》。天天果园、美图证件照等60款APP因未按要求整改被下架。…
洋河张联东：白酒行业进入“白银时代” 名酒将成为受益者
　　人民网成都4月6日电 （记者孙博洋）4月7日-9日，第104届全国糖酒商品交易会将在成都召开，超过4100家厂商汇集于此展示发布新产品、洽谈合作。同时，也有很多厂商在糖酒会期间举办论坛，云集众多行业大咖，对市场，对行业发表观点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部