刘开雄

原标题：个人用汇便利度进一步提升

国家外汇管理局近日对外发布通知，在现行个人外汇管理政策保持不变的前提下，进一步便利个人经常项目外汇业务办理。

通知主要内容包括：推出新版《个人购汇申请书》，进一步优化填报项目和方式，提高填报效率；优化留学购付汇、薪酬结售汇等个人部分经常项目连续性、周期性业务的办理流程；要求银行建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，按照“实质重于形式”的原则，办理个人真实合法经常项目外汇业务。

“在风险可控的前提下，进一步提升个人经常项目外汇业务便利化水平。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍该通知出台背景时说，外汇管理部门系统评估《个人购汇申请书》填报情况，研究提出优化方案，并在总结前期留学购付汇、薪酬结售汇等个人外汇业务便利试点成功经验的基础上，拟将相关政策在全国推广实施。

王春英表示，外汇局将继续深化外汇领域改革开放，推动银行全面提升个人外汇业务服务质量，保障个人真实合法的经常项目外汇业务需求。

(责编：罗知之、吕骞)