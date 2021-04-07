李延霞

原标题：去年末小微企业续贷余额达2.25万亿元

记者从中国银保监会获悉，为精准对接小微企业融资需求，银保监会引导银行根据小微企业融资特点合理设置贷款期限和还款方式，主动为符合条件的小微企业办理续贷业务。截至2020年末，小微企业续贷余额达2.25万亿元，同比增长56.41%。

银保监会表示，近年来持续通过监管政策激励，引导银行形成服务小微企业长效机制。在资金端，引导商业银行在内部资金转移定价（FTP）中对小微企业贷款给予优惠，解决银行基层做小微业务“不划算”的问题。目前全国性商业银行对普惠型小微企业贷款，在FTP中均按照不低于50个基点给予优惠，一些银行的优惠力度达到100个基点以上。

内部考核方面，银保监会要求商业银行将普惠金融指标在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上，解决小微业务条线“没绩效”的问题。同时要合理设置考核内容，降低小微条线利润、中间业务收入的考核，将重心放到有效服务的客户数、覆盖面和信贷增量上。

据介绍，针对小微企业融资需求，近年来商业银行持续创新产品服务模式，积极发展供应链金融，创新知识产权、股权、应收账款等担保方式，减少对抵押物的过度依赖。截至2020年末，全国“银税互动”类小微企业贷款余额8156.34亿元，同比增长63.21%。

(责编：罗知之、吕骞)