人民网北京4月7日电 （记者李源）农机装备水平是衡量现代农业的重要指标。据农业农村部网站消息，农业农村部、财政部近期制定了《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》（以下简称《意见》），对新一轮农机购置补贴政策实施工作作出了全面部署，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿元

在河南省洛阳市汝阳县蔡店乡孟脑村，农民驾驶拖拉机在辣椒地里覆盖地膜，为及时移栽辣椒做好准备工作（无人机照片）。新华社发（康红军摄）

党的十八大以来，我国粮食综合生产能力在前期连续多年增产、起点较高的情况下再上新台阶，与农业机械化率的显著提升有直接关系。数据显示，2020年，全国农机保有量2.04亿台（套），分别较2003年增长72%和63%。全国农作物耕种收综合机械化率71%，较2003年提高39个百分点。

农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要的强农惠农富农政策，支持推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，为增强农业综合生产能力、保障国家粮食安全、增加农民收入提供了强有力的支撑。据两部有关司局负责人介绍，2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，惠及范围不断扩大，政策效果持续显现。截至2020年底，中央财政累计投入2392亿元，扶持3800多万农民和农业生产经营组织购置各类农机具4800多万台（套）。党的十八大以来，中央财政农机购置补贴资金大幅增加，累计投入1863亿元，年均超过200亿元，扶持2459万农民和农业生产经营组织购置各类农机具3157万台（套）。

新一轮农机购置补贴政策在“十四五”开局之年启动实施，是引领推动“十四五”农业机械化开好头、起好步，助力全面推进乡村振兴和农业农村现代化的重要举措。据介绍，2021年中央财政安排农机购置补贴资金190亿元，比2020年增加20亿元，第一批142.48亿元资金已提前下达各省，余下资金也将很快下达。

粮食、生猪等重要农产品生产所需机具全部列入补贴范围

浙江杭州建德市的茶农操作采茶机采收春茶青叶。新华社发（宁文武摄）

当前我国农业生产进入机械化主导的新阶段，各主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%，但双季稻栽植、粮食产地烘干等环节和丘陵山区机械化尚有不少短板。

两部有关司局负责人介绍，新一轮农机购置补贴政策突出问题导向、目标导向、结果导向，稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能。本轮全国补贴的机具种类范围基本涵盖了粮食等主要农作物以及生猪等重要畜禽产品全程机械化生产所需的主要机具装备。重点增加了丘陵山区农业生产和畜牧水产养殖、农产品初加工急需以及支持农业绿色发展和数字化建设的机具品目，减少区域内保有量明显过多、技术相对落后的机具品目或档次，以进一步满足农业机械化全程全面高质高效转型升级发展的需要。

在支持重点方面着力突出稳产保供。将粮食、生猪等重要农产品生产所需机具全部列入补贴范围，应补尽补。将育秧、烘干、标准化猪舍、畜禽粪污资源化利用等方面成套设施装备纳入农机新产品购置补贴试点范围，加快推广应用步伐。

在补贴资质方面着力突出农机科技自主创新。通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围；对暂时无法开展农机鉴定的高端智能创新农机产品开辟绿色通道，通过农机新产品购置补贴试点予以支持。

在补贴标准方面着力做到“有升有降”。提高重点区域水稻插（抛）秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具，丘陵山区特色农业发展急需机具以及高端、复式、智能农机产品的补贴额测算比例，逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目或档次补贴标准。

大力支持农机创新产品列入补贴范围

在广东台山汶村镇茭一村，工作人员启动农业无人机升空。新华社记者 邓华摄

推动农业机械化，要补上创新短板。《意见》围绕加快农机创新成果转化和推广应用，明确大力支持农机创新产品列入补贴范围，多方面加大支持力度，推进农机科技创新，加快补短板、强弱项。

一是支持各省将通过农机专项鉴定的创新产品列入补贴范围。明确专项鉴定产品范围不受全国补贴范围限制，品目数量和资金规模由各省结合实际确定。

二是组织实施新一轮中央财政农机新产品购置补贴试点。重点支持暂不能开展鉴定的新型农机产品和不宜鉴定的成套设施装备等。成套设施装备试点品目数量和资金规模由各省结合实际确定，单套补贴额最高可达60万元。对2020年已列入试点范围且符合新一轮政策规定的农机新产品，相关省重新备案后，其试点资质可适当延长。

三是全面开展植保无人驾驶航空器购置补贴工作。明确在具体操作办法出台之前，总体上继续按有关规定实施引导植保无人飞机规范应用试点。由于试点机具资质渠道逐渐完善，鼓励相关省提高试点机具资质门槛，进一步提升植保无人飞机的安全性、可靠性和先进性。

四是提高高端、复式、智能农机产品补贴额测算比例。明确各省可选择部分高端、复式、智能农机产品，提高其补贴额测算比例至35%，且通用类机具的补贴额可在一定幅度内高于相应档次中央财政资金最高补贴额。对种业急需的玉米去雄机，按30%的比例足额测算补贴额，并可突破5万元单机补贴限额。

加大对脱贫地区支持力度 提出一系列便民利企举措

蔬菜移栽机正在作业。（来源：《陕西日报》）

《意见》继续加大对脱贫地区的支持力度。将巩固拓展脱贫攻坚成果因素作为补贴资金分配的重要测算因素，尽最大限度满足脱贫地区的补贴资金需求。优先将脱贫地区特别是丘陵山区农业生产需要的机具品目列入全国补贴范围，包括食用菌生产、果业发展、茶叶生产以及薯类、瓜果菜蔬和莲子、板栗、辣椒等特色产品生产初加工等方面的品目，不断满足脱贫地区农民群众的购机需求。选取脱贫丘陵山区农业特色产业发展急需机具，将补贴额测算比例提高至35%，缓解脱贫地区农民群众的购机筹资压力。

而在补贴机具投档、补贴资金申领与兑付等事关农民和农机生产企业切身利益事项方面，《意见》提出了一系列便民利企具体举措。主要体现在“五个全面”：

一是全面实行跨年度连续实施，除发生违规行为或补贴资金超录外，不得以任何理由限制购机者提交补贴申请，且补贴机具资质、补贴标准和办理程序等均按购机者提交补贴申请并录入农机购置补贴申请办理服务系统时的相关规定执行。

二是全面运用农机购置补贴机具自主投档平台，实行常年受理，方便企业随时便捷投档。机具分类分档和补贴额未发生变化的补贴产品，其补贴资质继续有效，年度间不需重复投档。

三是全面实行农机购置补贴申请办理服务系统常年连续开放，推广使用带有人脸识别功能的手机APP等信息化技术，方便购机者随时在线提交补贴申请、应录尽录，加快实现购机者线下申领补贴“最多跑一次”“最多跑一地”。

四是全面实行补贴受益信息、资金使用进度实时公开，利用农机购置补贴信息公开专栏，按年度公告近三年县域内补贴受益信息，定期发布各县（市）资金使用进度，主动接受社会监督。加强业务协同，推进数据共享。

五是全面推行补贴申请审核和资金兑付限时办理，进一步缩短办理时限，将农业农村部门审核时间由30个工作日缩短至15个工作日，将公示时间由20天缩短至5个工作日，将财政部门兑付时间由30个工作日缩短至15个工作日，让农民尽快享受政策实惠。

(责编：李源、高雷)