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我国物流业景气指数重回50%以上扩张区间 业务快速增加

2021年04月07日12:07 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者乔雪峰）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年3月份中国物流业景气指数为54.9%，较上月回升5.1个百分点；中国仓储指数为52.7%，较上月回升3.8个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，3月份，随着我国生产建设季节到来，供应链上下游经营活动复苏，我国物流业景气指数重回50%以上扩张区间，呈现明显回升态势。

我国物流业务快速增加 后期发展形势向好

据何辉介绍，3月份，我国物流业务快速增加，物流需求稳中有升，物流业资金周转明显加快，设备利用率逐步提高，物流服务价格指数和主营业务利润指数有所回升，物流企业经营效益有所改善，物流行业从业人数快速回升，行业后市预期继续看好。

从地区看，东、中、西部地区物流活动全面回升，尤其是西部地区回升速度更快。从行业看，物流相关行业业务活动均趋于旺盛，其中道路运输业、快递服务业回升幅度明显。从企业规模看，大中型物流企业稳步回升，小微型物流企业快速回升，物流行业后期发展形势向好。

节后物流业需求全面向好 物流业务继续保持活跃态势

数据显示，3月份物流业新订单指数为54.1%，比上月回升3.7个百分点，东部、中部和西部均保持在50%以上，显示出节后物流业需求全面向好，稳中趋升态势显现。

平均库存量指数和库存周转次数指数双升。3月份，平均库存量指数和库存周转次数指数分别回升3.1个百分点和5.2个百分点，指数分别为51.3%和50.8%，两项库存相关指数水平接近，数据双双回升反映生产建设活动加快,供应链上游物流业务活动趋于活跃。

设备利用率指数回升。3月份，物流相关设备利用效率明显提高，设备利用率指数回升4.1个百分点至53.2%，东部、中部和西部均保持在50%以上的景气区间。

资金周转率指数回升。3月份，资金周转率指数为50.2%，比上月回升5.2个百分点。显示出随着物流市场业务活动趋于活跃，资金周转情况有所改善。

从后期走势看，新订单指数为54.1%，业务活动预期指数为62.6%，预示着随着供应链上下游企业生产经营活动的全面启动，物流业务活动将继续保持活跃态势。

公路物流需求总体平稳 运价指数或将震荡回升

近日，中国物流与采购联合会和林安物流集团联合发布了3月份中国公路物流运价指数为100.3点，比上月回升1.1%，比去年同期增长1.9%。从各周指数看，第二、三周运价指数环比回落，第一、四周运价指数环比回升。

分车型指数看，各车型指数环比均有所回升，同比继续小幅增长。以大宗商品及区域运输为主的整车指数为100.8点，比上月回升1.11%，比上年同期回升2%。零担指数中，零担轻货指数为98.1点，比上月回升1.06%，比上年同期回升1.4%；零担重货指数为100.6点，比上月回升1.05%，比上年同期回升1.9%。

从需求看，节后国内外市场需求保持较好扩张态势，经济恢复势头持续向好。PMI数据显示，3月份制造业PMI指数为51.9%，环比回升1.3个百分点。在此基础上，企业复工复产加快，公路物流需求总体平稳，进入恢复期。

从供给看，本月返岗复工率和司机出工率优于往年，运力供给较为充足，环比前期小幅增长。综合来看，受经济平稳恢复、宏观政策调控和季节性复工等多重积极因素影响，公路运输运行态势良好，运价指数小幅回升，继续高于去年同期水平。分区域看，九大区域指数全面回升，东北、西南区域指数回升较快。

从后期走势看，一季度经济形势开局良好，市场供需关系趋稳，节后公路运输市场迎来回升期，相关物流需求有望保持小幅回升态势，但目前市场暴露出的企业原料价格、物流成本上涨，可能对公路运价造成短期影响，预计运价指数波动仍将较为频繁，或将呈现震荡回升走势。

(责编：李楠桦、高雷)

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