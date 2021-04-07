人民网北京4月7日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为更好发挥上海浦东新区的引领示范作用，发改委近日印发《关于推广借鉴上海浦东新区有关创新举措和经验做法的通知》（以下简称《通知》），在总结上海浦东新区已复制推广经验的基础上，进一步梳理形成了一批改革创新举措和经验做法。

根据《通知》，本次拟推广的有关创新举措和经验做法共3类25项51条，包括改革系统集成、制度型开放、高效能治理3个方面。

其中，改革系统集成共13项26条，包括“一网通办”政务服务、“找茬”机制及时响应群众反馈、特斯拉背后的“浦东速度”常态化、支持新零售混合业态发展等内容。高效能治理共8项17条，第7项和第8项分别为建立外卖骑手交通违法记分管理制度，和探索建设乡村人才公寓。

《通知》要求，有关省级发展改革委、各新区要把学习借鉴新的创新举措和前期已推广的经验做法结合起来，不断深化认识、融会贯通，同一领域的要加强系统集成，不同领域的要强化协同高效，切实推动各项举措落地见效。

同时，有关省级发展改革委要加强工作领导协调，会同有关方面加大指导支持力度，确保学习借鉴推广工作取得实效。各新区要结合实际创造性开展工作，力争在此基础上形成一批更具普遍性、体现新区特点的创新做法。需要授权的改革事项要按程序报批。上海浦东新区要主动作为，进一步发挥引领示范作用，帮助各新区做好复制推广借鉴相关工作。国家发展改革委将加大统筹协调力度，适时总结有关进展成效，重大事项及时上报国务院。

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