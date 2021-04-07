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上市仅一个月 全新奔驰S级轿车收获细分市场高度关注

2021年04月07日13:57 | 来源：人民网
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据全国乘用车市场信息联席会(简称“乘联会”)3月份发布的最新数据显示，在刚刚过去的2月份，狭义乘用车市场批发销量为113.5万辆，同比去年2月增幅高达409.7%。而乘用车市场零售市场的销量也达到119.4万辆，同比增幅368.4%。

值得一提的是，在大型轿车细分市场，刚刚在1月底上市不久的全新梅赛德斯-奔驰S级轿车获得了目标消费群体的普遍关注。根据公开数据显示，全新奔驰S级轿车的购买热度在100万元以上轿车的排名中达到第一，达到6.76%。

今年1月29日，奔驰于“汽车”诞生135周年的纪念日公布了全新奔驰S级轿车在中国的发售。新车一共推出了五款车型，采用奔驰最新的家族化设计语言，并在车机系统的智能化方面有着较大的升级。

外观：全新家族设计

全新奔驰S级轿车。受访者供图

从现款奔驰CLS开始，奔驰开启了全新的外观设计语言。而作为汽车设计潮流的先行者，如今全新奔驰S级轿车再度引领风潮，将“感性·纯粹”设计理念予以全新演绎，呈现更加现代的旗舰美学设计，将优雅大气与前沿风范融于一身。狭长的楔形头灯、三角形尾灯、内凹的多边形中网，全新奔驰S级轿车看上去低调又不失奢华，营造出强有力的外观气场。前脸部分，全新奔驰S级轿车的视觉中心当属正前方的多边盾形格栅，内部配备了镀铬横置条幅设计的中网，营造出角度垂直的车头，而在中网两侧，全新的设计风格带来了狭长且上扬的横置头灯设计。在前脸下方，奔驰为全新S级轿车提供了两种不同样式的保险杠，分别对应豪华和运动的风格。值得一提的是全新设计的“流星雨”数字大灯，每盏大灯均包含一个照明模块，其中三个强大的LED光源通过130万片微镜对光线进行折射与引导，造就全车超过260万像素的照明分辨率，从而实现了高度精确与清晰的光线分布，有效提升了行车安全。

车身侧面，作为梅赛德斯-奔驰的全新旗舰，全新奔驰S级轿车有着修长的车身和近乎垂直的车头，尾部线条略带坡度，营造出协调而流畅的整体侧面比例。多辐式轮圈和窗框镀铬饰条的运用，则进一步彰显新车的豪华感。新车的长宽高分别为5320/1954/1503，轴距为3216mm。这样的尺寸完全符合其大型商务轿车的定位，超过5米的车长和宽大的车身是这个级别车内空间最有力的保证。此外，隐藏式车门把手在驾驶者接近车辆或轻触其外表面时自动伸出，以人性化考量向尊贵宾客致意。得益于流畅的车身设计，全新奔驰S级轿车的风阻系数低至0.22，使其成为全球空气动力性能最出色的汽车之一。

水平延展双段式尾灯来自全新的家族式设计语言，相似的设计我们已经在CLS、新款E级等车型上见到，尾灯由镀铬饰条连接，形成贯穿式的视觉效果。而在尾部下方，全新奔驰S级轿车使用了双边共两出排气的设计，整体设计上遵循了简约低调的风格，看起来更加的沉稳。

内饰：数字科技加持游艇理念

进入车内，全新奔驰S级轿车的变化是显而易见的。最明显就是横贯仪表盘和中控台的连体屏幕被一块12.8英寸的大屏幕所替代。这意味着奔驰内饰的新纪元时代开启，未来奔驰旗下其它车型的设计很有可能会向此方向发展。

据悉，全新奔驰S级轿车内饰的整体设计思路来自豪华游艇上的制造理念，中控台使用了分层式设计，更加数字化的车机交互是全新奔驰S级轿车的重大亮点之一。新车支持远程软件更新（OTA），包括最新的MBUX车机系统、数字仪表盘、驾驶辅助系统以及智能数字大灯等照明系统。新车中控台驾驶员一侧的上半部分集成了增强现实型抬头显示（AR-HUD），为驾驶辅助系统和导航信息提供了大量增强现实的内容展示，可根据现实道路的构成在HUD中提供相应的功能指示。新车还采用了全液晶仪表盘，该仪表盘可以展示不同风格的界面UI为用户带来不一样的视觉体验。

中控大屏是本次升级换代后，全新奔驰S级轿车内饰中最大的亮点。12.8英寸的显示屏采用OLED科技，画质清晰亮丽。同时触控反馈迅速，与普通LCD显示屏相比能耗降低30%，操作体验更加灵敏畅快。此外，选装12.3英寸的全新裸眼3D仪表屏更是可以实现3D可视效果，且无需佩戴3D眼镜。

此外，“读心语音助理”与“智能感应助理”是新一代MBUX智能人机交互系统的另一大亮点，驾乘者仅需简单话语或动作即可完成功能操作。“读心语音助理”的自然语言识别功能支持多达27种语言，并且后排乘客也可使用“读心语音助理”。不仅如此，系统不需启动语便能够识别语音来自哪个座位，并通过闪烁的氛围灯来响应相应指令，让用户体验更加自然。“智能感应助理”最多可识别20个控制需求，例如驾乘者可通过手势来控制滑动式天窗。

动力：3.0T直列六缸发动机动力调校丰富

动力方面，目前引进国内市场的全新S级分为S 400 L、S 450 L和S 500 L三款车型，其共同搭载代号M256的3.0T直列六缸发动机，分为低/中/高功率三种调校，并搭配48V微混系统。其中，S 400 L最大功率313马力，峰值扭矩450牛·米；S 450 L最大功率367马力，峰值扭矩500牛·米；S 500 L最大功率435马力，峰值扭矩520牛·米。传动方面，两款车型均匹配9速手自一体变速箱，顶配与次顶配车型搭载4MATIC全时四驱系统。

此外，全新奔驰S级轿车还搭载了多项主被动安全系统。例如智能魔术车身控制系统，它能以1000次/秒的速度扫描并分析行驶情况，不仅能够调节车身的侧倾、俯仰以及高度，还可单独调节每个车轮的减震和弹簧力度，对不同的行驶情况作出预先反应，当车辆面临严重侧面碰撞危险时，智能魔术车身控制系统可在0.1秒内把车身抬高最多80毫米，从而将撞击力量转移至韧性更强的底盘车架。

全新奔驰S级轿车还搭载了多项创新的安全防护科技，包括为后排乘客准备的正向安全气囊，采用创新型管状框架结构，能够在遭遇严重的正面碰撞中快速轻柔地展开，显著减轻后排乘客头颈部所受的冲击负荷。

在特定行驶场景下，全新奔驰S级轿车还可实现L3级别的自动驾驶。在适当的高速公路和交通密度较高的地方，借助激光雷达传感器、摄像头、高清地图、高精定位系统，智能领航功能可接管驾驶权，以60公里/小时的速度自动行驶并控制车距，还可识别意外的交通状况，并自动避让或实施制动。不仅如此，新一代驾驶辅助组件提供多项升级功能。全新奔驰S级轿车搭载升级的主动式盲点辅助系统，因此，“智能感应助理”能够识别车内成员接近门把手的开门动作，一旦驾驶者或副驾驶伸手开门，而车旁两侧有其他道路使用者接近，下车警示功能就会发出警告。

(责编：李楠桦、吕骞)

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