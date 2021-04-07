健康空调节启动以来，海尔空调实现2倍速增长。从整体份额来看，2月份，海尔空调份额升至20.84%；第13周，海尔空调份额升至22%。

为满足用户健康呼吸需求，3月31日，海尔空调对外宣布：原定于3月31日结束的健康空调节延长1周至4月6日，持续为用户升级健康呼吸体验。

健康空调节期间，除了购海尔除菌舱空调享0元安装、10年包修、365天只换不修之外，在服务权益方面还有升级。一是：凡3月1日-5月31日期间购买卡萨帝空调的用户尊享3年免费换新机、10年包修；二是：凡3月1日-5月31日购买海尔除菌舱空调的用户尊享10年包修（核心部件）。三是：自4月1日起，海尔健康空调节上线“为爱洗尘，自由呼吸”公益清洗行动，为老用户免费上门洗空调。

海尔健康空调节为何要延长？海尔空调相关负责人表示：目前人们对空调的需求已经从制冷制热功能“有没有”转向健康呼吸体验“好不好”，延长时间、升级权益，就是希望能让更多的用户享受到健康的空气方案。今年以来，海尔空调连续推出多款深受消费者青睐的健康空调。如只吹干净风的除菌舱空调、一小时洗一遍空气的洗空气空调以及全空间衡温舒适的银河空调，刚一推出就成为引领行业的现象级产品。

从市场端的反映来看，健康空调也已经进入普及阶段。奥维云网数据显示，2020年1-11月，健康空调在线上和线下市场的零售额占比分别达到了86.2%和79.3%，同比增长幅度分别为10.6%和13%。中怡康最新统计数据显示，海尔健康除菌空调份额占比已经达到59.7%。在全球，欧睿国际数据显示，海尔健康自清洁空调第3次获得全球销量第一。

(责编：李楠桦、吕骞)