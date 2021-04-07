4月6日，重庆小康工业集团股份有限公司与华为终端有限公司在重庆签署赛力斯新能源汽车合作协议。

重庆市委副书记、市长唐良智介绍，当前，重庆大力推动成渝地区双城经济圈建设，确保“十四五”发展开好局、起好步。把发展经济的着力点放在实体经济上，推动传统产业提质增效，发展壮大战略性新兴产业，加快构建现代产业体系。重庆以更大力度推进科技创新，高水平建设西部（重庆）科学城，加大创新支持力度，优化创新生态环境，激发创新创造活力，加快建设具有全国影响力的科技创新中心。华为在信息与通信基础设施和智能终端方面具有核心竞争力，与重庆的发展具有高度战略契合。

唐良智表示，希望华为加大在渝战略布局，在技术、人才等方面支持重庆相关产业发展，拓展新能源及智能网联汽车、智能终端、5G智能制造等领域合作空间，推动双方合作取得更多成果。重庆将持续优化营商环境，一如既往为企业在渝发展提供优质高效服务。

华为公司常务董事余承东表示，重庆区位优势突出，产业基础扎实，科技创新氛围浓厚，营商环境优越，高质量发展势头良好。华为在渝项目推进顺利，对双方深化合作充满信心，将进一步加大在渝投资力度，拓展新的合作领域，为推动重庆经济社会发展贡献更大力量。

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