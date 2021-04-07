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品牌价值成为中国酒业投资新机遇

2021年04月07日14:03 | 来源：人民网
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4月4日，主题为“IP为王 中国酒业投资新机遇”的人民小酒2021年品牌价值论坛，在2021酱酒之心主题展期间举办。

论坛上，中国酒类流通协会秘书长秦书尧表示，人民小酒包含了余留芬书记和岩博村民脱贫攻坚、乡村精神的IP，包含了人民小酒创新发展的企业IP，也包含了人民小酒独特的清酱香型IP。

正一堂战略咨询机构董事长杨光认为，人民小酒无论是产能、品质，还是规模都到了发力的时候，未来，它的IP价值还会进一步放大。

会上，全国政协委员、贵州岩博联村党委书记、岩博酒业董事长余留芬介绍，十年前，在村委的组织号召下，岩博小锅酒厂改扩建项目正式启动。这十年来，岩博酒业保持一年一小变、三年一大变、五年一质变的发展势头，在发展期间不断的完善各项附属设施，加快基建的步伐，已然形成了“花园厂区”的雏形，为持续发展夯实了基础，为产品供给和品质提升提供了保障，为老酒规划和封藏拓展筑起了高墙。

余留芬说，下一步，岩博酒业将坚持“村重视酒业，酒业重视市场”思路，坚持以高质量的市场份额提升为核心，加强人才队伍建设、加快品牌文化体系建设推广，在紧紧牵住人民小酒老酒存量牛鼻子，沉淀“品质”的前提下，助推人民小酒高速发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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