人民网北京4月7日电 （赵竹青）正当华夏大地春和景明之时，在遥远的月球背面，阳光再次铺洒在嫦娥四号着陆器和“玉兔二号”月球车上。据中国探月工程官方微信消息，嫦娥四号两器分别于4月6日21时43分和3时54分结束月夜休眠，受光照自主唤醒，进入第29月昼工作期。截至目前，嫦娥四号已在月球背面度过了825个地球日。

“玉兔二号”月球车巡视路径图

目前，巡视器正位于嫦娥四号着陆点西北方向，距离着陆点直线距离约455米，巡视器行驶路径里程约682.8米。

基于当前位置全景相机拼接影像、DOM影像等数据情况，月球车在第29月昼期间将继续沿西北方向，向玄武岩分布区域（距离目前巡视器约1.2km，位于东经177.5389°，南纬45.4119°附近）前进，同时计划开展一系列工作，包括全景相机开展环拍探测、红外成像光谱仪开展定标与科学探测、中性原子探测仪（ASAN）开展科学探测、行驶过程中测月雷达对路径区域开展同步探测等。

最近玄武岩覆盖区域（红色线条区域）

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