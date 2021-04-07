近日，58同城招聘研究院发布了2021年一季度人才流动趋势数据，从城市、职位、薪资、主要城市群等维度对招聘求职情况进行了统计分析。数据显示，2021年一季度，西安招聘需求环比增速最快，为23.53%；新一线城市成都求职热度最高，杭州求职投递上涨最快，环比上升30%以上；上海企业平均支付月薪10181元；普工/技工类职位招聘求职活跃度均为最高；销售类职位平均月薪12085元。

西安招聘需求环比增速最快，上海企业平均支付月薪10181元

随着新一轮人才引进、稳就业政策的落地，一季度全国招聘行业实现开门红。根据58同城招聘研究院数据，2021年一季度，企业招聘需求环比增加8.44%，求职投递环比增长6.77%。

具体来看，2021年一季度，企业招聘最活跃的城市分别是东莞、成都、重庆、深圳、广州、北京、武汉、上海、郑州、西安。被誉为“世界工厂”的东莞拥有4万多家企业，是吸纳外来务工人员的重要阵地。同期西安招聘需求环比增速最快，达到23.53%，西安经济表现抢眼，其背后离不开人力资源的有效支撑。求职方面，2021年一季度，深圳、北京和成都位居求职热门城市前三甲，广州、重庆、上海、长沙、杭州、武汉、东莞次之;新一线城市杭州求职投递表现较为积极，环比上升超30%。这表明一线城市仍旧是求职者理想的就业城市，而成都、杭州等综合实力较强的新一线城市，开始实施人才落户等招才引才政策后，在就业市场中的竞争力不断提升。

从支付薪资情况来看，随着国内经济的飞速发展，职工薪资也在不断提升，全国整体平均支付薪资环比上升2.78%，达到8491元/月。具体来看，一线城市聚才竞争力强劲，上海企业支付薪资稳居全国第一，平均支付月资10181元。其次为广州、深圳、北京，支付月薪分别达到9369元、9195元、9066元。随着广州深入实施人才引进战略，深圳坐拥华为、腾讯等知名企业，加速招徕高技术人才，支付薪资明显高于全国平均水平。

普工/技工类职位招聘求职两旺，销售类职位平均月薪12085元

58同城招聘研究院数据显示，2021年一季度，企业招聘需求热门职位TOP10分别为普工/技工类、物流/仓储、人事/行政/后勤类、餐饮、家政保洁/安保、销售、司机/交通服务、超市/百货/零售、客服、影视/娱乐/休闲。其中招聘最旺盛的职位是普工/技工类，其次是物流/仓储，以上岗位主要来自制造业、物流业，属于劳动密集型行业，用工需求较大。为协助企业在“金三银四”招聘旺季招才引智，人事/行政/后勤类职位招聘需求也相应提高，招聘热度环比上升1个名次，排在第三位。餐饮环比下降1个位次，位列第四，家政保洁/安保位居第五，保持不变。

2021年一季度，求职最活跃的职位TOP10分别为普工/技工类、司机/交通服务类、人事/行政/后勤类、餐饮、超市/百货/零售、家政保洁/安保、物流/仓储、销售、财务/审计/统计、淘宝职位。其中普工/技工类职位因市场需求量大、工作机会较多，最受求职者青睐。随着货车司机、网约车司机的市场需求增加，司机/交通服务类职位求职活跃度环比增长最大，达到31.04%；人事/行政/后勤类、餐饮和超市/百货/零售等大部分职位，均表现为求职环比上升。随着春季招聘旺季到来，人才流动增多，而人事/行政/后勤类、餐饮和超市/百货/零售等工作，因待遇稳定、工作压力小，成为不少求职者心仪的职业。

从岗位薪资来看，2021年一季度招聘活跃职位中，销售类职位由于其收入与业绩高度相关，因此企业支付薪资最高，平均支付薪资12085元/月；司机/交通服务和影视/娱乐/休闲类职位支付薪资次之，月资均在10000元以上；餐饮类支付薪资环比增长最高，增长5.42%达到7876元/月，侧面反映出，在春节消费的带动下，一季度餐饮业经营态势良好。

作为招聘行业的领导者，58同城依托丰富的大数据资源，结合就业市场需求，发布人才流动趋势数据，整合各城市、职位招聘求职情况，为招聘方和求职者提供参考借鉴。时值“金三银四”招聘旺季，58同城还将以多元优质岗位、智能化招聘工具、全面周到的招聘保障，全力以“服”地为人才和企业创造价值，实现人岗精准高效匹配。

(责编：李楠桦、吕骞)