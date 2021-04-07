3月25日，由浦发银行牵头主承销的国电电力发展股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据(碳中和债)完成发行。

4月4日，国际气候债券组织宣布，本期债券经专业第三方机构绿融（北京）投资服务有限公司（The iGreenBank）依据气候债券标准核查，被正式认证为气候债券，成为国内市场首单非金融企业发行的境内外双标认证的碳中和债。

该双认证碳中和债是国际标准与国内标准在运用绿色金融推动碳达峰、碳中和与应对气候变化领域的重要探索。也是浦发银行在中国银行间市场交易商协会的指导下，以金融创新方式支持电力企业绿色低碳转型发展的又一次有益实践。

据了解，本期债券发行金额8.4亿元，票面利率为3.45%，期限三年。所募集资金将全部用于支持8座风力发电场建设，总装机容量达446.18兆瓦，每年可减排67万吨二氧化碳当量。风力发电可避免化石燃料发电所带来的二氧化碳等温室气体排放，实现碳减排、减缓气候变化。

(责编：张文婷、吕骞)