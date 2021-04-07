4月7日，滴滴公众评议会推出第十六期，聚焦司乘出行安全问题，邀请社会各界共同讨论是否支持平台以打电话的方式提醒乘客系安全带。

据公安部交管局调查研究显示：不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因，仅次于超速行驶和酒后驾驶。考虑到后排没有安全气囊的辅助，在安全事故中，如果没有系上安全带，不仅影响后排乘客的安全，甚至还会严重威胁前排乘客包括司机的安全。

安全带是生命带，前后排都要系。滴滴一直在系安全带提醒方面不遗余力：不仅司机会提醒大家系，平台也会通过车内语音播报来提醒并邀请各地交警录制语音，滴滴平台每年的安全带提醒语音播报超过百亿次。滴滴网约车也将“提醒乘客系好安全带”纳入司机服务标准进行监督。

但依然有一部分乘客，尤其是坐在后排的乘客，不愿意系安全带。如何让后排乘客更愿意系上安全带，是滴滴一直想突破的行业难题：平台每年上百亿次提醒最终能影响乘客多少；究竟哪一种措施更能被乘客所理解和接受；怎样做才能培养司乘系安全带的习惯。

在行程开始后，打电话提醒乘客系安全带也许是个笨办法，也可能打扰到乘客。但为了更好的敦促乘客，前后排系好安全带，滴滴愿意尝试多种措施。

(责编：张文婷、吕骞)