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油气体制改革又进关键一步 我国主干油气管网资产整合全面完成

2021年04月07日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者杜燕飞）我国油气体制改革又进关键一步。国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称“国家管网集团”）日前已正式接管原中国石油昆仑能源下属北京天然气管道有限公司（以下简称“北京管道公司”）和大连液化天然气有限公司（以下简称“大连LNG公司”）股权。至此，我国油气主干管网资产整合已全面完成，实现了我国全部油气主干管网并网运行，实现“全国一张网”。

按照双方签署的股权转让协议约定，本次国家管网集团收购北京管道公司60%股权、大连LNG公司75%股权的基础交易对价为408.86亿元（需按价格调整机制进行调整），全部将由国家管网集团以现金支付。经双方努力，交割先决条件已全部达成。交易完成后，昆仑能源将不再持有标的资产任何股权。

据记者了解，在本次收购的资产中，北京管道公司下属资产主要为陕京管道系统，包括陕京一线、陕京二线陕京、三线、陕京四线、永唐秦管道、唐山LNG外输管道、大唐煤制气外输管道北京段、港清线、港清复线、港清三线及（大港、华北）2座储气库群等，总里程5387公里，途经陕西、内蒙古、山西、河北、北京、天津4省2市，连接西北、华北和华东天然气资源，主要服务华北地区与环渤海区域，全年总供气量超350亿立方米，是“全国一张网”不可或缺的重要组成部分。

业内人士表示，随着国家管网集团资产重组交易全部完成，进一步推动了“X+1+X”油气市场体系形成，我国油气体制将更加凸显市场在资源配置中的关键作用。同时，国家管网集团的全国干线油气管网布局更加完善，将对于进一步打造“全国一张网”、提升油气资源配置效率、保障国家能源安全具有重要意义。未来，这一改革成果也将进一步带动油气产供储销体系建设，实现公平开放、运销分离，为“十四五”期间油气体制改革成果的持续深化提供有力支持。

(责编：张文婷、高雷)

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