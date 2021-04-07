人民网北京4月7日电 （记者王震）国务院新闻办公室4月7日就贯彻落实“十四五”规划纲要，加快建立现代财税体制有关情况举行发布会。财政部部长助理欧文汉表示，坚持以政领财、以财辅政，系统谋划财政发展新思路、新举措，加快建立现代财税体制，积极发挥财政职能作用，切实保障“十四五”重大战略和重点任务落到实处、取得实效，要围绕“收、支、管、调、防”五个方面下功夫。

——收入方面

重点是有效发挥收入政策作用，进一步完善现代税收制度。

从宏观税负看，要保持总体稳定。“十四五”时期，为保障重大战略和重点任务的实现，需要保持宏观税负总体稳定，更好发挥税收筹集财政收入、调节分配格局、促进结构优化和推动产业升级的作用。在此基础上，综合考虑财政承受能力，以及实施助企纾困政策需要，精准实施减税降费，激发市场主体活力。

从税制结构看，要持续优化。在保持现阶段税制基本稳定的基础上，进一步建立健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度体系。健全地方税、直接税体系，适当提高直接税比重。积极推进后移消费税征收环节改革，进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度等。全面完成税收立法任务，以法律形式巩固税制改革成果。

——支出方面

重点是在保持合理支出强度的同时，做到有保有压、突出重点。

一方面，大力优化支出结构。继续坚持政府过紧日子，严控一般性支出。加强对欠发达地区和困难地区的保障，转移支付进一步向中西部地区和困难地区倾斜。加强对基层的保障，最大限度下沉财力，完善县级基本财力保障机制，兜实兜牢基层“三保”底线。

另一方面，聚焦构建新发展格局持续发力。支持科技自立自强，加大财政科技投入，提高制造业企业研发费用加计扣除比例，引导企业加大研发投入。推动产业结构优化升级，培育完整内需体系，促进经济循环畅通。支持突破产业瓶颈，推动实施产业基础再造工程，培育一批“专精特新”企业。推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，支持深化农业供给侧结构性改革。加力保障和改善民生，强化就业优先支持政策，支持建设高质量教育体系，完善覆盖全民的社会保障体系，强化公共卫生投入，有效增加保障性租赁住房供给。

——管理方面

重点是持续深化预算管理制度改革，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

一是加强预算管理。统筹财政资源，加强全口径预算管理，健全财政支出标准体系。强化预算约束，加强预算执行管理，规范预算调剂行为，加大预算公开力度。深化绩效管理改革，推动预算和绩效管理一体化，加强绩效结果应用。

二是完善直达机制。常态化实施财政资金直达机制，扩大范围、完善机制、严格监管、强化支撑，为惠企利民提供更加及时有力的财力支持。

三是强化财会监督。健全财会监督体系，加强会计审计监管，推动会计准则高质量实施。有效发挥财政部各地监管局作用，强化政策落实跟踪问效。

——调节方面

重点是充分发挥财政调控和收入分配职能，推进经济社会健康发展。

一是着力强化财政调控，实现逆周期、跨周期和预期管理的统一。继续发挥财政总量调控作用，强化逆周期调节，稳定经济增长。加强中期财政规划管理，完善跨年度预算平衡机制，实现跨周期调节。发挥财政政策对预期的引导作用。

二是着力完善体制机制，理顺各方关系。推动形成稳定的各级政府事权、支出责任和财力相适应的制度。推动有效市场和有为政府更好结合，扎实推进国资国企改革，完善促进小微企业和个体工商户发展的政策体系。

三是着力调节收入分配，推进共同富裕。推动提高劳动报酬在初次分配中的比重，提升再分配效率，强化税收、转移支付等调节力度和精准性，支持第三次分配发挥作用，着力提高低收入群体收入，扩大中等收入群体。

——防风险方面

重点是统筹发展和安全，增强财政可持续性。

科学安排年度财政赤字规模和预算支出，合理确定政府债务规模，完善地方政府债务限额确定、偿债能力评估等机制。加强民生政策财政可承受能力评估，防范民生领域过高承诺、过度保障等风险。

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