人民网北京4月7日电 （孙阳）4月6日，深交所主板与中小板合并正式实施，真爱美家、中农联合、华亚智能等3家企业首次公开发行股份并在深市主板上市。这是继创业板改革并试点注册制顺利实施后，资本市场又一项重大改革落地，是资本市场支持粤港澳大湾区和先行示范区建设的又一项重要成果。

深交所相关负责人在接受人民网采访时表示，高质量完成两板合并，是深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署的生动实践，是贯彻落实党的十九届五中全会精神、深化金融供给侧结构性改革的重要举措，是全面深化资本市场改革、充分发挥资本市场枢纽功能的重要安排，对于增强资本市场服务实体经济能力具有重要意义。

据介绍，深交所成立以来，始终高举改革创新旗帜，持续夯实市场基础，不断提升市场功能，构建了富有特色的多层次市场体系，全力服务国家战略和实体经济。深市主板积极服务国企改革，助推一批优质企业实现跨越式发展，培育了一批行业龙头企业，成为市场化蓝筹聚集地。2004年，按照国务院、证监会有关部署，深交所推出中小板，为中小企业、民营企业进入资本市场开辟了新渠道，为创业板顺利推出创造了条件、积累了经验，对于优化经济结构、转换增长动能、建设现代化经济体系发挥了重要作用。

该负责人表示，实施两板合并是顺应市场发展规律的现实需要，也是构建简明清晰市场体系的内在要求。2021年2月5日，经中国证监会批准，深交所正式启动两板合并工作。在证监会领导下，在市场各方支持配合下，深交所认真践行“建制度、不干预、零容忍”方针，按照“四个敬畏、一个合力”要求，坚持“开明、透明、廉明、严明”工作思路，遵循“两个统一、四个不变”总体安排，在两个月时间里，整合相关制度规则，修订指数编制方案，统筹全市场技术改造，调整内部组织分工和监管运行模式，平稳有序完成各项准备工作。

据统计，两板合并后，深市主板上市公司超过1470家，总市值超过20万亿元。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，深交所启动合并主板与中小板顺应了市场发展规律。合并后，深交所将形成以主板、创业板为主体的市场格局，为处在不同发展阶段、不同特征的企业提供全生命周期的融资服务，为包括中小企业在内的不同类型企业提供融资平台，对中小企业的服务功能不断增强，进一步提高资本市场服务实体经济能力。

南开大学金融研究院院长、博士生导师田利辉认为，两板合并，不会影响中小企业上市，反而可以形成更为清晰有力的金融支持。合并完成后，深市主板定位于支持相对成熟的企业融资发展、做优做强；创业板主要服务于成长型创新创业企业，突出“三创”“四新”。深市以主板、创业板为主体的市场格局，将为处在不同发展阶段、不同类型的企业提供融资服务，进一步提高资本市场服务实体经济能力。总体看，资本市场对中小企业的服务功能不会因为这次两板合并而削弱，实际上在不断增强。

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