人民网北京4月7日电 （记者李彤）“数字化转型，重点在转型，这不仅是在业务上，更是在理念上。”近日，在中国信通院主办的“2021数字化转型发展高峰论坛”上，参会嘉宾表示，金融机构的数字化转型要明确目标、提供服务、实现触达，紧紧围绕实体经济提供数字化产品和服务的同时，要防范经营风险，制定专项监管举措。

“目前，银保监会正在组织制定数字化转型的专项监管政策。”在活动上，中国银保监会统信部副主任骆絮飞表示，在新技术快速发展的大背景下，金融机构将前沿科技嵌入产品、渠道和流程中，应用在获客、风控、核保理赔等方面，逐步建立了开放共享的金融服务生态圈，银行保险业正从信息化向移动化、智能化、生态化迈进。

中国信通院云大所所长何宝宏表示，实体经济正在向数字化加速转型，作为“活水”的金融业更要实现数字化的发展。金融机构数字化正从后台的技术支撑部门，转变成业务的一部分。金融也是数据产业，当底层技术改变时，业务形态也将发生改变。

“现阶段，金融业的数字化转型，对比其他行业是领先的，拥有着资金、人才、技术等方面的优势。不少金融机构拥有自己的科技公司，金融行业的科技人员比例仅次于科技产业。”何宝宏说。

针对银行保险业的数字化转型方向，骆絮飞说，要加强顶层设计，数字化是金融机构发展意识和思维方式的转变，涉及到组织机制、业务模式变革等方面，需要制定企业级的数字化转型策略；要增强数据驱动，推动数据资源向数据资产转变，以价值为导向实现应用落地和业务能力提升；要重塑业务体系，促进金融服务与生产生活场景深入融合；要实现IT技术的高效供给，提高将新技术快速应用到产品和服务上的能力。

“数字化转型还要加强战略风险、价值链管控风险、算法模型风险等的管控，强化隐私保护，降低信息泄露风险。”骆絮飞说。

谈及金融企业数字化转型的路径，何宝宏认为，要通过技术转型，利用技术把底层的IT设施做好，为业务转型提供支撑；进行业务转型，实现业务环节、要素资源的转型升级；健全制度转型，从顶层设计、组织架构、企业文化、规范制度等层面进行改变，最终实现金融业务的数字化发展。

上海浦东发展银行行长潘卫东认为，打造银行的金融科技能力，要加强对核心技术的掌控，构建智能数据中枢及安全运营与防御体系，实现以技术为第一生产力、数据为核心资产。提升创新能力，实现体验优化、流程再造、模式升级，横向以客户为中心，提供更优的服务体验；纵向实现总、分行经营管理的闭环融合，做到看得清、管得了、控得住。

“银行机构要提升生态服务能力，打造生态场景及配套的数字化服务，实现对用户需求的实时感知与精准响应，为用户创造个性化的价值。”潘卫东说，数据价值共享，实现多方共赢很重要，数据被用得越多越及时，其价值就越大，衍生经济效益就越高，有助于缓解信息不对称，降低社会活动成本。

(责编：张文婷、高雷)