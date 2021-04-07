人民网北京4月7日电 （赵超）今日，工业和信息化部印发《关于进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作的通知》（下称“通知”），部署进一步抓好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动实施工作，并对适老化改造网站和APP提出具体操作规范。其中，通知要求提供适老化服务的网页或独立的适老化网站，网页中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗，网站中禁止出现诱导下载、诱导付款等按键。

通知称，相关互联网网站应在2021年9月30日前，根据相关技术要求进行适老化及无障碍改造，由中国互联网协会负责具体指导和技术支撑等工作。而相关移动互联网应用应在2021年9月30日前，根据相关技术要求进行适老化及无障碍改造，由中国信息通信研究院负责具体指导和技术支撑等工作。

相关互联网网站、APP完成适老化及无障碍改造后，可分别向中国互联网协会、中国信息通信研究院申请评测。2021年10月31日前，工业和信息化部统一向社会公布评测结果。

关于改造标准规范，通知要求互联网网站参照《互联网网站适老化通用设计规范》，要坚持以人为本的人机交互、提供多种的操作方式、实现多样的推送形式、形成有效的服务闭环的服务原则，对页面布局、区域辨识、字体大小、语音阅读、验证码服务、多媒体播放控制等均作出明确规范要求。

对于移动互联网应用（APP），各企业在提供适老化服务时，可根据实际情况，将适老版界面内嵌在APP中或开发单独的适老版APP，保障服务的可持续运营，并对APP内字型大小、文字行间距、对比度、验证码等提出具体规范。

按照通知要求，提供适老化服务的网页或独立的适老化网站，网页中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗，网站中禁止出现诱导下载、诱导付款等按键。适老版界面、单独的适老版APP中严禁出现广告内容及插件，也不能随机出现广告或临时性的广告弹窗。移动应用程序中无诱导下载、诱导付款等诱导式按键。

同时，为保障老年用户个人信息安全，移动应用程序进行个人信息处理时应遵循最小必要原则，即处理个人信息应当有明确、合理的目的，并应当限于实现处理目的的最小范围，不得进行与处理目的无关的个人信息处理，以保障老年用户个人信息安全。具体收集信息（如位置信息、图片信息等）行为，应符合《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》要求。

通知指出，2021年11月30日前，相关互联网网站、APP通过评测后，由中国互联网协会、中国信息通信研究院分别授予信息无障碍标识，有效期为两年。各互联网网站、APP完成改造后要继续做好后续版本的维护优化工作。工信部将组织对最新版本的互联网网站、APP的适老化及无障碍改造情况进行抽查，授予单位根据抽查结果延续或撤销已授予的标识。

通知表示，工信部与各地通信管理局将依企业申请，根据互联网网站、APP的评测结果及标识授予情况，对在适老化及无障碍改造工作中表现突出的，在“企业信用评价”中予以信用加分。

(责编：赵超、高雷)