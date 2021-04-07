日前，中国太平旗下太平人寿委托太平资产以22.5亿元规模成功参与中国核能电力股份有限公司（简称：中国核电；股票代码：601985）非公开发行股票项目。此次投资入股后，中国太平在中国核电的股权占比为3.21%。

中国太平相关负责人表示，入股中国核电，充分发挥了保险资金长期稳定的优势，是保险资金支持国家战略实施的又一重要实践。

据了解，中国核电由中国核工业集团有限公司作为控股股东，联合中国长江三峡集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司和航天投资控股有限公司共同出资设立。

核能发电是一种低排放、高效率的新型能源，具有环境友好、高效稳定、年发电小时数高、经济性好等多重优势，作为零碳排放的电源类型，核能发电对于“碳达峰”“碳中和”具有不可替代的作用。

(责编：张文婷、吕骞)