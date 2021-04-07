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财政部：截至2020年末全国政府债务余额与GDP比重为45.8%

低于国际普遍认同的60%警戒线，风险总体可控

2021年04月07日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京4月7日电 （记者王震）国务院新闻办公室4月7日就贯彻落实“十四五”规划纲要，加快建立现代财税体制有关情况举行发布会。财政部部长助理欧文汉介绍，截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元，政府债务余额与GDP的比重为45.8%，低于国际普遍认同的60%警戒线，风险总体可控。

欧文汉表示，下一步，财政部将按照“开好前门、严堵后门”的思路，抓实化解地方政府债务风险工作。一方面，持续完善法定债务管理，兼顾稳增长和防风险需要，完善新增债券分配机制，严控高风险地区新增债券规模，避免风险持续累积。继续坚持“资金跟着项目走”的原则，避免债券资金闲置，提高使用绩效。

另一方面，持之以恒防范化解隐性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，对各类新增隐性债务行为，发现一起、查处一起、问责一起。稳妥化解隐性债务存量，完善常态化监控、核查、督查机制，对各类隐性债务风险隐患做到早发现、早处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(责编：王震、高雷)

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