人民网北京4月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网4月7日消息，国家外汇管理局今日公布了3月份外汇储备规模变动情况。数据显示，截至3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2月末下降350亿美元，降幅为1.09%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，3月我国外汇市场运行稳定，外汇供求基本平衡。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情和疫苗进展、主要国家财政政策及货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券价格有所下跌，全球股市总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

“展望未来，境外疫情形势依然复杂严峻，全球经济复苏和国际金融市场仍面临较多不确定不稳定因素。但我国国内经济发展动力不断增强，积极因素明显增多，有利于外汇储备规模保持基本稳定。”王春英说。

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