人民网北京4月7日电 （赵竹青）据中国航天科技集团消息，目前天问一号探测器已在停泊轨道运行超过一个月，停泊轨道的周期为两个火星日（49.2小时）。在停泊轨道运行期间仅需进行少量的轨道维持，即可保证探测器每两个火星日就可以对预定着陆区开展一次详查。

据悉，在停泊轨道运行最主要的目的是为着陆做准备。在停泊轨道运行期间，探测器经过预定着陆区上空时，会利用中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等载荷设备对预定着陆区进行详查，主要探测预定着陆区的地形、地质、地貌以及是否存在沙尘暴等环境条件，为着陆巡视器的安全着陆做好准备工作。详查工作需要探测器尽可能多地飞过预定着陆区。

此前，天问一号探测器到达火星后开展了一系列复杂的变轨操作。2021年2月10日，探测器第一次到达近火点时进行捕获制动，成功实现火星环绕，进入周期为10天的大椭圆轨道；2月15日，探测器第一次到达远火点时进行变轨，调整轨道平面与近火点高度，环火轨道变为经过火星南北两极的极轨；2月20日，探测器第二次到达近火点时进行制动，进入周期约为4天的调相轨道，使其在运行一圈再次到达近火点附近时，能够正好经过预定着陆区上空；2月24日，天问一号火星探测器第三次运行至近火点时顺利实施第三次近火制动，成功进入停泊轨道。探测器在该停泊轨道上大约运行2.5个月。

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