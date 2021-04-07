人民网北京4月7日电 （记者王震）国务院新闻办公室4月7日就贯彻落实“十四五”规划纲要，加快建立现代财税体制有关情况举行发布会。财政部税政司司长王建凡表示，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

王建凡表示，健全地方税、直接税体系是完善我国现代税收制度的重要内容。“十三五”期间，财政部进行了一系列重大税制改革，包括全面推开营改增试点，持续深化增值税改革，实施综合与分类相结合的个人所得税制度改革，调整优化消费税的征收范围，税率和环节，全面推开资源税从价计征改革，开展水资源税试点。同时，落实税收法定原则，加快推进税收立法，有8部税法经全国人大常委会审议通过，税收法定步伐在加快。

通过深化税收制度改革，税制结构得到了进一步优化，直接税比重逐步提高，从2011年的28.4%逐步高到2020年的34.9%，这个比例是用直接税的税额除以全部税收收入得出的。税收对国民收入分配的调节作用和自动稳定器的机制作用逐步增强。

按照“十四五”规划纲要要求，财政部将进一步完善现代税收制度，健全地方税、直接税体系，优化税制结构，建立健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度体系。

一是健全地方税体系，培育地方税源。完善地方税税制，合理配置地方税权，理顺税费关系，按照中央与地方收入划分改革方案，后移消费税征收环节并稳步下划地方，结合消费税立法统筹研究推进改革。在中央统一立法和税种开征权的前提下，通过立法授权，适当扩大省级税收管理权限。统筹推进非税收入改革。

二是健全直接税体系，逐步提高直接税比重。健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，逐步提高其占税收收入的比重，有效发挥直接税筹集财政收入、调节收入分配和稳定宏观经济的作用，夯实社会治理基础。进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度。积极稳妥推进房地产税立法和改革。

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