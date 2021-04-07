由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

遂宁位于成渝发展主轴“轴心”，地处成渝城市群“核心”地带。现已建成“1环8射”高速公路大通道和“3向7线”铁路大动脉，高速公路、铁路密度分别是全省平均水平的4.6倍和4.4倍，形成了联接成都、重庆两个特大城市、20余个地级市、110多个县（区）、1.2亿人口的90分钟交通圈，与成都、重庆一同被国家发改委评为陆港型国家物流枢纽承载城市。依托独特的区位优势，遂宁坚持联动成渝、四向拓展，全面推进全域开放。与成都签订协同发展战略合作框架协议，与重庆建立合作交流常态沟通机制，遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区获批设立，深度融入成渝地区双城经济圈建设。抢抓西部陆海新通道建设机遇，与北海市签署战略合作协议，与粤港澳大湾区、北部湾经济区、长三角、环渤海经济圈等区域建立了产业合作转移机制。

近年来，遂宁坚持新发展理念，深入实施产业倍增、企业倍增、收入倍增“三大倍增”计划，加快构建“5+2+1”现代产业体系、“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业体系，五大优势制造业集聚发展，被授予“锂业之都”“中国肉类罐头之都”，获批陆港型国家物流枢纽、国家基础电子元器件高新技术产业化基地。此外，遂宁还大力发展锂电及新材料、电子信息、机械与装备制造、油气盐化工、食品饮料五大优势制造业，以及文化旅游、现代物流等两大现代服务业和数字经济，特别是将锂电产业作为遂宁产业发展的“一号工程”，给予了特殊的政策支持，全市已集聚天齐锂业、盛屯矿业等锂电及新材料企业40余家。

目前，遂宁正加快打造“铁公水空”现代立体综合交通运输体系，安居机场、遂德高速、涪江复航等重大交通基础设施项目加快建设，特别是时速350公里的成遂南达万高铁正式开工，5G、大数据中心等新基建加速推进，“蓉欧班列”、西部陆海新通道从遂宁经过，遂宁人流、物流、资金流、信息流等要素更加通畅，对接国内国际两个市场、畅通国内国际经济循环支撑更加有力。

(责编：张文婷、高雷)