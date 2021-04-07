人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“保险+健康管理”模式成新趋势

2021年04月07日20:55 | 来源：人民网
小字号
原标题：“保险+健康管理”模式成新趋势

“保险+健康管理”模式正成为行业新标配，越来越多的险企开始深耕这一新赛道。平安人寿7日推出“平安臻享RUN”健康服务计划，打破以往单一的保险产品形态，通过“保险保障+健康管理+医疗服务”的一站式解决方案，满足客户全生命周期健康医疗和风险保障需求。

分析认为，互联网医疗生态圈推动下的健康管理是被严重低估的重要趋势之一，其发展可能改变保险行业过去“销售驱动”的模式，逐步升级为 “销售+服务共重”的模式，从根本上改变保险公司的增长驱动力，且加深行业护城河。

中国保险行业协会秘书长商敬国表示，随着健康中国战略进一步落实到具体行动，国民对健康管理、医疗服务和保险保障的关注度还会进一步提高。保险公司在提供传统风险管控的同时，应该承担起整合健康服务资源、管理客户健康发展曲线的职责。

平安人寿总经理兼联席CEO余宏表示，通过“产品+健康管理服务”，在保险保障之外，“平安臻享RUN”可以让“保民”感知到伴随式、全周期、有温度的服务体验，让保险的服务不仅体现在理赔时，更能在高频的日常健康管理中随时感知。

近年来，我国重疾发病率持续走高，并呈现年轻化趋势，而“看病难”“因病返贫”等现实痛点依然普遍。国民保险意识不断增强的同时，对单纯保险保障产品之外的配套健康服务需求也越来越多。

平安人寿如何立足自身情况准确切入健康管理？平安人寿首席产品官胡庭洲表示，“平安臻享RUN”汇聚了平安集团多方面资源，聚焦健康、亚健康、医疗、慢病、大病五大场景，涵盖私人医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心服务。

保险产品不再只是一纸保单，而是聚合更多的服务。这也是寿险业尤其是重疾险产品同质化竞争的格局下，险企构建差异化核心竞争力的破局之路。

保险产品服务进化，一方面是深化保险保障，另一方面是拓宽服务外延。平安人寿总经理助理孙汉杰认为，寿险产品服务革新主要表现在两个方面：一是专业保障的强化，不断提升主力重疾产品的保障广度和保障深度。另一方面，保险不只是作为一个财务保障，更要成为有温度的服务提供者。

实际上，2021年2月1日后，各家保险公司逐步推动符合新定义的重疾险产品上市。新产品整体呈现大公司降价、中小公司涨价的态势，保险产品竞争策略也有所切换，产品供给呈现多样化，通过赔付次数、附加保障、联动健康服务实现差异化竞争。

数据显示，2020年我国人身险原保费收入超3.3万亿元，其中健康险保费8173亿元，占比24.5%，近十年年化复合增长率25.4%，其中重疾险占比近60%。

分析认为，重疾险为代表的健康险仍是未来寿险市场的主要产品形态，在激烈的市场竞争下，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，有助于险企提升客户粘度，构建差异化竞争优势。（王淑娟）

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部：积极稳妥推进房地产税立法和改革
　　人民网北京4月7日电 （记者王震）国务院新闻办公室4月7日就贯彻落实“十四五”规划纲要，加快建立现代财税体制有关情况举行发布会。财政部税政司司长王建凡表示，积极稳妥推进房地产税立法和改革。…
天问一号每两个火星日对预定着陆区开展一次详查
　　人民网北京4月7日电 （赵竹青）据中国航天科技集团消息，目前天问一号探测器已在停泊轨道运行超过一个月，停泊轨道的周期为两个火星日（49.2小时）。在停泊轨道运行期间仅需进行少量的轨道维持，即可保证探测器每两个火星日就可以对预定着陆区开展一次详查。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部