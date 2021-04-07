原标题：“保险+健康管理”模式成新趋势

“保险+健康管理”模式正成为行业新标配，越来越多的险企开始深耕这一新赛道。平安人寿7日推出“平安臻享RUN”健康服务计划，打破以往单一的保险产品形态，通过“保险保障+健康管理+医疗服务”的一站式解决方案，满足客户全生命周期健康医疗和风险保障需求。

分析认为，互联网医疗生态圈推动下的健康管理是被严重低估的重要趋势之一，其发展可能改变保险行业过去“销售驱动”的模式，逐步升级为 “销售+服务共重”的模式，从根本上改变保险公司的增长驱动力，且加深行业护城河。

中国保险行业协会秘书长商敬国表示，随着健康中国战略进一步落实到具体行动，国民对健康管理、医疗服务和保险保障的关注度还会进一步提高。保险公司在提供传统风险管控的同时，应该承担起整合健康服务资源、管理客户健康发展曲线的职责。

平安人寿总经理兼联席CEO余宏表示，通过“产品+健康管理服务”，在保险保障之外，“平安臻享RUN”可以让“保民”感知到伴随式、全周期、有温度的服务体验，让保险的服务不仅体现在理赔时，更能在高频的日常健康管理中随时感知。

近年来，我国重疾发病率持续走高，并呈现年轻化趋势，而“看病难”“因病返贫”等现实痛点依然普遍。国民保险意识不断增强的同时，对单纯保险保障产品之外的配套健康服务需求也越来越多。

平安人寿如何立足自身情况准确切入健康管理？平安人寿首席产品官胡庭洲表示，“平安臻享RUN”汇聚了平安集团多方面资源，聚焦健康、亚健康、医疗、慢病、大病五大场景，涵盖私人医生、私人教练、门诊预约及陪诊、术后护理、重疾专案管理等12项核心服务。

保险产品不再只是一纸保单，而是聚合更多的服务。这也是寿险业尤其是重疾险产品同质化竞争的格局下，险企构建差异化核心竞争力的破局之路。

保险产品服务进化，一方面是深化保险保障，另一方面是拓宽服务外延。平安人寿总经理助理孙汉杰认为，寿险产品服务革新主要表现在两个方面：一是专业保障的强化，不断提升主力重疾产品的保障广度和保障深度。另一方面，保险不只是作为一个财务保障，更要成为有温度的服务提供者。

实际上，2021年2月1日后，各家保险公司逐步推动符合新定义的重疾险产品上市。新产品整体呈现大公司降价、中小公司涨价的态势，保险产品竞争策略也有所切换，产品供给呈现多样化，通过赔付次数、附加保障、联动健康服务实现差异化竞争。

数据显示，2020年我国人身险原保费收入超3.3万亿元，其中健康险保费8173亿元，占比24.5%，近十年年化复合增长率25.4%，其中重疾险占比近60%。

分析认为，重疾险为代表的健康险仍是未来寿险市场的主要产品形态，在激烈的市场竞争下，建立“健康管理+医疗服务+保险”的一站式健康生态系统，有助于险企提升客户粘度，构建差异化竞争优势。（王淑娟）

(责编：张文婷、吕骞)