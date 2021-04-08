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十大重点商贸企业3天总销售额突破4亿元——

清明节期间青岛购销两旺

2021年04月08日04:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  4月5日，青岛市商务局发布消息，清明假期期间，青岛市各大商超、综合体在做好疫情防控工作的前提下，精心筹备春季消费黄金档，集中推出丰富多彩的促销活动，充分满足节日消费需求，青岛市消费市场购销两旺。据统计，假期三天青岛市10大重点商贸监测企业（集团）实现销售额突破4亿元。

　　从商品销售情况看，受节日客流增加、开展促销活动等因素综合影响，家用电器、金银珠宝类商品销售火爆，同比分别增长224.7％、62％；烟酒、饮料类商品较快增长，同比分别增长15％、12.5％；服装、针纺织品、化妆品类商品需求大增，销售额同比增长30％以上，特别是李宁、安踏、特步等国内服装品牌成为清明节期间的消费亮点，销量增长四至五成。

　　清明假期，全市各商家纷纷推出形式多样的促销优惠活动，吸引市民游客进店消费。其中，海信广场推出了“春光+，这才是踏青的绝佳方案！”系列特惠活动，带动服装、金银珠宝等商品热销，同比分别增长68.6％、24.8％；万象城推出了“中国力量国潮崛起”“国潮麻将展”“万象趣味定向赛”等精彩纷呈的6周年店庆活动，拉动客流增长六成以上，销售额较同期增长超80％；利群集团“不负春光踏青趣”为广大市民游客带来春季好礼，日均销售较节前增长两倍以上；利客来推出了“踏青特惠舒心相伴”，拉动针纺织品、烟酒类商品热销，销售额同比分别增长57％、38％。

　　（于  越）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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