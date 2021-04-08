本报记者 赵 鹏 曹文轩

核心阅读

海南自贸港启动建设将满一周年。截至去年底，全省11个重点园区注册企业达3.82万家；去年全年实现营收4665.34亿元，同比增长八成。

企业用足政策加速转型，园区不断优化营商环境，政府转变职能释放活力。作为自由贸易港政策的主要承接地和先行先试的孵化器，产业园区正推动海南自由贸易港建设高质量发展。

在海南自贸港启动建设将满一周年时，一组数据引人关注：截至去年底，全省11个重点园区注册企业达3.82万家；去年全年实现营收4665.34亿元，同比增长八成；实现税收收入395.38亿元，同比增长12%。

亮眼的成果背后，是海南省委去年提出的“把产业园区打造成自贸港做大流量的‘量点’和突出实效的‘亮点’”的热切期待和诸多举措。

走进一个个重点园区，记者找到了发展步伐越走越快的原因。

企业

用足政策，重塑优势

走进位于洋浦经济开发区的海南沃尔金顿玻璃产业有限公司新建的厂房内，工人、作业车辆往来穿梭，一条生产线即将铺设完毕，并将于今年6月投入运营。“别看这个大家伙刚有雏形，它生产的特型玻璃海外订单已经排到了明年。”公司总经理黎长藤告诉记者。

沃尔金顿主营玻璃深加工业务，老厂原来在儋州市，那又是怎么落户到了洋浦？这背后是自贸港政策的加速落地。

几年前，抓住一个偶然商机，沃尔金顿独家引进了海外一家企业的玻璃功能喷绘专利技术，可也有随之而来的问题：好马要配好鞍，运用这种工艺，就得引进最新生产线。可新生产线“身高体长”，老厂房根本装不下，而且无地扩展。

正发愁时，还是儋州给了个建议：不如搬去洋浦。为啥？在洋浦经济开发区，只要是鼓励类产业，部分进口原料和装备已启用“自贸港原辅料‘零关税’清单”；还将对“用进口原辅料加工增值不低于30%的商品，免征进口关税”。“税费减免，这让我们至少节省了20%的成本！”老黎兴奋不已。

地方积极推动自贸港政策落地，企业更是充分享受政策红利，加速转型。据了解，依靠技术升级，沃尔金顿很快成长为“出口明星”：自去年起，已分别与阿布扎比机场、马斯雷克银行、巴林机场签订了出口订单。

用足政策、重塑优势，自贸港政策红利正逐渐成为海南企业转型升级的“助推器”。“‘加工增值30%以上免关税’是我们吸引企业最有力的政策，目前已有包括健康食品、高新技术、保税维修、旅游消费品制造在内的20余个项目开工。”洋浦经济开发区工委书记周军平说。

据统计，截至今年3月底，海南已有5家企业申请设立了原辅料账册，办理了44票货物进出口通关手续，货值8.9亿元，进口环节减免税款9931万元。

园区

做好服务，做优环境

2020年6月签约、7月拿地开工、12月试产，眼下已实现量产。“这全靠高新区对我们的贴心服务。”裕同科技有限公司海南项目负责人郑培丰说。他之前在其他地方开拓业务，从没来过海南。去年得知海南在建设自贸港，而且是禁塑限塑先行省份，正对了他的“胃口”——裕同科技主营高端包装，以蔗渣、竹浆为原料。

来到海口后，时任市高新区审批局副局长王洪海负责对接服务裕同科技，仅用6天就完成签约并同时开始土地挂拍。“原来我们预估至少要一两年，没想到他们把涉及这个项目的自贸港政策早已梳理整齐，而且实施了‘容缺审批’。”郑培丰说。

如此速度和前景，裕同科技决定在海南加大投入：安装先进的智能化设备，实现无人化生产；单体工厂面积从7000平方米扩至1.3万平方米；产品未来将全部面向海外市场……

速度的背后，是自贸港各个园区改善营商环境的结果。干部对接企业、服务企业是高新区做出的重要尝试。目前，园区内96家企业、128个项目由53名管委会中层以上干部负责对接和服务，小到帮企业注册刻章、施工现场协调，大到报件、办证、审批等，凡有所需，便有所为。

也正是得益于此，高新区去年新增注册企业1935家，较上年增长426%，营商环境大幅提升，在全市96个单位的评比中荣获第四名。

去年10月，《海南省创一流营商环境行动计划（2020—2021年）》公布，重点针对市场反映的行政审批不够便捷、企业融资问题突出、政府诚信意识和主动服务意识不足等问题，从11个方面提出了31项改善营商环境的措施。

与此同时，海南省政府今年还安排了261亿元支持重点园区基础设施和功能配套完善，围绕教育、医疗卫生、住房、休闲娱乐等方面不断加大投入。

政府

转变职能，释放活力

春节前，三亚市中央商务区行政审批处付季双的一通确认电话，让金力阳心里悬着的石头终于落了地。

金力阳是商务区经济项目负责人，春节期间，一边是疫情防控任务紧张，一边是一个在建项目资金突然吃紧，让他倍感担忧，“工人如果拿不到工资，可就难办了。”

得知企业困境后，商务区采取多种措施扶持企业，例如，允许企业提供一份承诺书，园区依此提供贷款许可证，后续材料3个月内补齐。

由园区负责相关审批职能，并不是新鲜事。去年，为了尽早释放自贸港政策效应，海南省委、省政府正式出台系列“超常规举措”，规定在这一年，“当遇到一些非常规的审批问题时，园区可灵活处理。”付季双说。

既然是“超常规”，时间自然不会久。但眼下自贸港建设，除了“对11个重点园区赋予部分省级政府审批权限”已有规定外，如何帮助园区用好权力，同样也是海南各级政府转变职能的一项重要任务。

这对海口复兴城互联网信息产业园尤为特殊。作为由民营企业主办的重点园区，它也被授予了同等相关审批职能。

不仅如此，“为了确保园区的生命力，企业入园前一律要经过路演测评。”复兴城产业园投资管理有限公司总裁王喜欢告诉记者。省、市、区三级政府和园区各派1名代表共同投票，至少得到3票，方可入驻。入园虽严，可一旦被批进园，即可享有投融资对接、公司签证、注册、法律咨询等相关企业配套服务。

门槛高了，反倒让真正想在自贸港中有所作为的创业者们愈发坚定信心。2020年，复兴城新增注册企业2318家（含个体工商户821家），同比增长521.45%；全年园区企业营业收入530亿元，同比增长330%，税收突破30亿元，同比增长116%。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 11 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)