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重研发、聚人才、扩平台

智能制造 创新领跑

本报记者  崔  璨
2021年04月08日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年9月，宝能汽车集团自主开发的一个新型汽车制造平台亮相北京。

　　“基于这个平台，我们可以制造纯电动车型、插电混动车型、增程式电动车型，这充分展示了宝能集团在新能源技术上多元化的能力储备。”宝能集团旗下观致汽车首席技术官柏争先说。

　　不断加大研发力度，持续汇聚尖端人才，深度布局全产业链，以新能源技术及智能汽车制造为焦点，宝能集团正不断提升自身在汽车行业的竞争力。

　　按下研发“加速键”

　　在江苏昆山，宝能集团旗下聚创新能源科技有限公司（以下简称“聚创新能源”）的研发基地内一片忙碌的景象，新上马不久的动力电池组装设备正在厂房生产。

　　作为一家2018年刚成立的新能源电池研发公司，聚创新能源的发展可谓硕果累累。单月专利申请47件，位列行业第六位；授权周期最短10个月，远低于行业平均水平……截至2020年8月，聚创新能源专利申请总量达到416件。

　　2020年11月8日，宝能集团西安基地绿色智慧工厂正式建成，自主研发的宝能增程式电动车也于当日下线。

　　据了解，该工厂配备焊接机器人460台，喷涂机器人82台，涂胶机器人38台，做到点焊、喷涂自动化率100%，实现多车型、多平台智慧化生产。“工厂的冲压、焊装、涂装、总装车间设计，已达到国际一流水平。”基地工作人员介绍，“工厂应用自主研发的增程式电动技术，大大提高了能源转化效率。”

　　“宝能汽车集团将致力于打造国际新能源汽车创新技术研发高地，为汽车行业在高端制造领域的高质量发展作出贡献。”宝能集团董事长姚振华说。

　　抓住人才“牛鼻子”

　　2020年10月，宝能集团前海七剑科技有限公司在广东深圳揭牌。

　　“深圳前海这一粤港澳大湾区的重要区域，人才优势显著。”宝能汽车集团有关负责人表示，“加上政府政策支持，前海七剑的成立将助力集团打造智能汽车品牌，提高行业竞争力和国际影响力。”

　　截至2020年底，前海七剑已组建近千人的高端软件人才队伍，未来研发团队将达到5000人规模，涉及车规级芯片、车辆控制、自动驾驶等多个智能网联领域。

　　人才是创新的根基。2018年，邀请国际汽车厂商高管团队加盟，加强企业成本管控；2019年，向车企设计师龚冯友及其团队发出邀请，为集团带来全新造型设计理念；2020年，集团研发副总裁陆惟一加入，为智能汽车制造研发带来新鲜血液……汇聚来自各国的多元化团队，宝能集团抓住人才“牛鼻子”，推动集团汽车产业进一步发展。

　　截至目前，宝能汽车集团有数十款产品正在研发，相应的车联网服务平台、车云一体化操作系统等也在紧锣密鼓的开发当中。

　　“更大规模的研发架构，需要更多的人才支撑。”宝能汽车集团相关负责人表示，“预计5年内，仅整车研发团队就会达到2万人的规模，这将为集团发展带来新的提升。”

　　扩大行业“生态圈”

　　2017年底，宝能集团入主观致汽车，其最新主打款汽车观致7，以亲民的价格和不俗的口碑，在推出后迅速创下了该品牌全新产品销量超5000台的最快纪录。

　　观致品牌的发掘和探索，只是宝能集团布局“整车+零部件+出行”全产业链的一个缩影。在零部件研发上，集团拥有生产精密锻件的中炬高新、制造汽车玻璃的南玻集团等子公司；在销售出行上，集团更是建构了完整成熟的管理和服务体系。

　　2018年8月，宝能集团成立了整车营销与售后维修服务的业务发展平台——宝能汽车销售有限公司（以下简称“宝汽销售公司”），主推汽车直营店，让消费者快速享受宝能汽车的服务。

　　“一些汽车厂商的经销模式很难精准把握消费者需求。”宝汽销售公司总经理郑状告诉记者，“推进直营店的多点布局，宝能的销售和服务半径都会扩大，从而让消费者购车、出行更加便利。”截至目前，宝能汽车的直营店已达到800余家。

　　“从上游的电池，中游的汽车整车，到下游的出行服务，宝能在整个电动出行领域布局了一个完整的生态圈。”聚创新能源研究院院长吴光麟说。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月08日 11 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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