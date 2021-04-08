财政部、税务总局发布公告
制造业企业研发费用税前100%加计扣除
2021年04月08日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月7日电 （记者王观）为激励企业加大研发投入，支持科技创新，财政部、国家税务总局近日发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》。《公告》指出，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。
《公告》指出，企业预缴申报当年第三季度（按季预缴）或9月份（按月预缴）企业所得税时，可以自行选择就当年上半年研发费用享受加计扣除优惠政策，采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”办理方式。企业办理第三季度或9月份预缴申报时，未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的，可在次年办理汇算清缴时统一享受。公告自2021年1月1日起执行。
《 人民日报 》（ 2021年04月08日 11 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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