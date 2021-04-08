本报上海4月7日电 （记者沈文敏）今天上午，2021上海全球投资促进大会举行。会上，216个重大产业项目集中签约，总投资4898亿元。

去年3月，上海市首批26个特色产业园区集中发布。一年来，首批特色园区新签约项目数超过600个，总投资超过2000亿元，特色产业规模超过3000亿元，营业收入超过4000亿元。本次大会发布了上海第二批14个特色产业园区和3个民营企业总部集聚区。其中，第二批特色园区总规划面积超过50平方公里，规划产业用地超过30平方公里，近期可供产业用地超14平方公里，可供物业近1200万平方米，为经济高质量发展注入新动力。

据了解，今年1—2月，上海市工业完成总产值5866.90亿元，同比增长39.4%；全市新增外商直接投资企业数942家，比去年同期增长49.1%。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 11 版）

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