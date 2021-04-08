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我科学家发现天然淋巴细胞骨髓外发育新路径

2021年04月08日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥4月7日电  （记者徐靖）近日，中国科学技术大学田志刚院士、彭慧教授、孙汭教授与法国马赛大学埃里克·维维尔教授团队合作，首次发现成年肝脏造血前体细胞向1型天然淋巴细胞（肝脏定居NK细胞）的分化潜能及调控机制，由此揭示天然淋巴细胞的骨髓外发育新路径，为阐释肝脏天然免疫优势状态形成原因提供了重要理论依据。该成果日前发表于《科学》杂志。

　　一般认为，出生后骨髓是主要的造血器官，免疫细胞的更新和补充依赖于骨髓造血。田志刚课题组2013年在国际上首次报道了成年机体存在一群1型天然淋巴细胞，这群细胞不参与血液循环，与传统循环NK细胞相比存在诸多差异，但这群细胞的发育起源一直是学界未解之谜。该课题组通过比较胎肝、成年肝脏、骨髓和外周血造血前体细胞，发现成年小鼠肝脏存在一群类似于胎肝造血干细胞的LSM细胞，体内转输实验证实其具有多种淋巴系和髓系细胞发育潜能，并能通过中间过渡阶段细胞，定向分化成1型天然淋巴细胞。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月08日 12 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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