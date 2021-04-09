我国成功发射试验六号03星
2021年04月09日07:59 | 来源：新华网
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新华社太原4月9日电（李国利、高盛）4月9日7时01分，我国在太原卫星发射中心用长征四号乙运载火箭，成功将试验六号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。
试验六号03星主要用于开展空间环境探测及相关技术试验。
这次任务是长征系列运载火箭的第365次航天飞行。
(责编：杨光宇、吕骞)
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