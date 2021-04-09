原标题：产业数字化转型难在哪

在东华水泥与阿里云合作之前，很少有人相信水泥行业也能搞大数据。“工业大脑”通过分析生产中收集的数据，优化机器产出，减少废品率，解决制造业的大问题。2018年底，企业工业大脑上线试运行后，产品品质、单位能耗不断刷新纪录，质疑声彻底消失。

“不拥抱数字化等于灭亡。”近年来，这样的话语在产业界广为流传。在数字化的快车道上，传统产业遇到了两个关键问题：其一，数字化提质增效的赋能力量不容置疑，转型刻不容缓；其二，如何看待数字化转型带来的成本压力。聚焦新发展阶段，产业数字化转型究竟“怎样转”“转向哪”？

“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。在重点行业和区域建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用，培育发展个性定制、柔性制造等新模式，加快产业园区数字化改造。产业数字化转型的路线图逐渐清晰。

企业不敢“转”的一大原因就是心里没底，不知道数字化能带来什么。尤其是服装、农牧、能源等传统产业从业者，一方面受困于传统产业回报率有限，希望改变现状；另一方面又担心成为转型的牺牲品。

对于传统行业而言，数字化赋能的核心就是“提升效率，降低成本”。当前，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，从要素驱动转向创新驱动，从注重规模经济变为注重质量效益。而充分运用数字化技术推动质量变革、效率变革、动力变革，是各行各业发展的必经之路。

在腾讯研究院智慧产业研究中心主任吴朋阳看来，产业互联网推进数字化，能够帮助传统行业有效解决三大问题：一是提升市场规模；二是有效实现降本增效；三是提高质量及竞争力。

“企业对于数字化既要勇于尝试，也别想‘一口吃成个胖子’。而是要根据自身情况，循序渐进实施。”赛迪顾问智能制造产业研究中心总经理张龙认为，数字化是手段，而不是目的，要先对企业目前的状况进行有效问诊评估，在成本范围内选取收益最高的环节优先进行数字化改造。

在数字化转型的道路上，不同行业也要因地制宜、因行制宜。比如在汽车、3C等自动化基础优良的离散型制造行业，或者钢铁、能源等生产制造过程相对成熟的流程型制造行业，完全可以加速拥抱数字化。而白酒等工艺相对传统的行业，核心工艺尚未找到合适的数字化转型道路，则可以先从管理、物流等环节入手，提升管理效率，优化供应链等。

在数字化之旅中，最艰难的莫过于中小企业。特别是制造业中小企业普遍存在改造资金不足、基础配套能力不足、创新能力整体偏弱、研发人才资源匮乏等问题，搭上数字化转型快车存在一定难度。

“上一套智能生产线要好几百万元，对于中小微企业来讲，数字化转型确实有些力不从心。同时，这么大投入能产生多少收益心里也没有底。”对于企业数字化转型，重庆山城电器厂有限公司负责人童丽坦言。

专家表示，对于中小企业来说，要通过自身诊断，将现有问题分层级归纳，将投入成本少、实施周期短、转型效果明显的，进行优先改造，同时充分利用公有云资源，在保护核心数据的大前提下积极拥抱云上资源，降低云部署成本。

随着数字化的普及，数字社会的复杂度越来越高，企业越来越需要低门槛、高便利性的数字化工具。未来，还应进一步鼓励和支持互联网、云计算等平台，积极发展云原生和低代码开发等新兴技术方法，降低技术和业务的耦合性，让企业尤其是广大的中小企业一定程度上避免底层复杂的技术开发，专注于商业本身，快速、灵活地部署应用。

(责编：赵超、吕骞)