本报记者 刘春沐阳

原标题：视频平台竞相提价为哪般

通过网站或平台观看视频节目已成为很多人在工作之余普遍的娱乐消遣方式，不过如果没开通会员，恐怕你只能对着“试看五分钟”干着急。尤其是想收看一些热门网剧或综艺，开通VIP会员几乎是必备的。

近日，腾讯视频VIP官方宣布，自4月10日零点起实行新的VIP价格，新价格将调整为连续包月20元、包季58元、包年218元，非连续VIP月卡30元、季卡68元、年卡253元，涨幅达20%。腾讯视频也成为国内第二家涨价的视频平台，此前爱奇艺曾将每月会员价格上涨5元左右。

国泰君安认为，伴随着长视频平台竞争格局的逐步稳定、头部平台内容质量及成本控制能力的提升，国内头部视频平台或逐步进入提价通道。

浙江传媒学院新闻与传播学院实训课导师王翎子在接受经济日报记者采访时表示，“国内的长视频平台会员价格在制定之初相对低廉，制作成本却很高，可以说近年来一直是亏本赚吆喝。随着短视频和中视频市场相继崛起，长视频的用户也受到挤压，平台不得不提价”。

北京某传媒从业者邹蓁蓁是狂热的追剧迷，她告诉记者，自己几乎开通了所有大型视频平台的会员，“我平时爱追剧、看综艺，有时不同的节目需要在不同的平台上观看，干脆就都开通了。适当的提价我是能够接受的，毕竟一年几百块钱的费用，大多数人还是能消费得起，但前提是平台的内容质量必须要提升”。

就职于苏州某制造业公司的王珊珊对记者表示：“对于重度用户来说，不太能容忍非VIP广告以及追剧追不到最新剧集，只要平台能够提供优质的内容，我不排斥适当提价。”从记者采访了解到的情况来看，上述观点在消费者中具有普遍性。

曾在美国做过访问学者的王翎子对于国外的视听产业有过深入研究，她告诉记者，国外视频网站平台的营收模式与国内大致相当，也是通过广告或者内容付费，“但是他们的用户市场一直是有内容付费习惯的，价格上也完全能够支撑行业良性发展。现在国内消费者的这种习惯也在慢慢养成，对于付费视听产业来说，可能是一种良性趋势”。

“从更长远的角度来看，这不是视频网站平台提价这么简单的事，只有知识产权保护空前加强，内容生产才能空前发展，消费者才会心甘情愿地为优质内容买单。”王翎子说。

(责编：赵超、吕骞)