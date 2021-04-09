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@制造业人才，这些新职业将与你相关

张辛欣
2021年04月09日08:32 | 来源：新华社
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原标题：@制造业人才，这些新职业将与你相关

集成电路工程技术人员、智能硬件装调员、工业视觉系统运维员……不久前，人力资源和社会保障部会同国家市场监督管理总局、国家统计局发布了18个新职业，其中多个涉及制造业领域。这些职业具体包括哪些？还有哪些在“风口”上？
　　先来看看集成电路工程技术人员这个岗位。据工业和信息化部介绍，这主要包括从事芯片需求分析、芯片架构设计、芯片详细设计、测试验证、网表设计和版图设计的工程技术人员。
　　芯片是信息社会的基石。据测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达20%。以百度云端AI通用芯片百度昆仑为例，目前百度昆仑1量产约2万片，百度昆仑2预计2021年上半年实现量产。
　　随着芯片需求和供给的扩大，职业需求也不断提升。特别是当前，我国加强芯片产业链的建设，产业各环节的集成电路人才需求迫切。
　　信息社会离不开智能服务。我国服务机器人产品生产增速连续多个季度高位增长。天眼查专业版数据显示，2020年，我国新增机器人相关企业数量超过7.3万家，同比增长69%。随着产业迅速发展，服务机器人应用技术员也成为制造业领域逐渐火热的岗位。
　　服务机器人应用技术员包括运用服务机器人相关技术及工具，负责服务机器人在家用服务、医疗服务和公共服务等应用场景的集成、实施、维护和管理的人员。工作范围包括提出应用方案、安装、调试与故障排除等多方面。
　　安全帽上加装GPS定位芯片即可显示行进路线，总控中心通过屏幕实时监控现场危险源，“智慧工地”场景在中建三局北京公司的项目工地大范围推广；安装智慧电务平台，国网建德市供电公司通过“互联网＋配电房监测与诊断技术”为企业用电提供精准指导……随着建筑、能源等更多场景数字化升级，服务于数字化场景调试等方面的智能硬件装调员逐渐走俏。
　　除此之外，从事智能装备视觉系统选型、安装调试、程序编制的工业视觉系统运维员，从事企事业单位二氧化碳等温室气体排放监测的碳排放管理员……制造业领域也出现很多新岗位。这些新职业既是创新升级的见证，也对促进就业创业、推动产业发展具有重要意义。
　　推动制造业高质量发展，要加快建设支撑制造业高质量发展的人才队伍。不久前，联想启动“紫领工程”，通过协同职业院校、供应链合作方等方式，共同打造智能制造人才培养生态圈。很多平台企业立足于产业生态，加大制造业、数字化领域人才培养。
　　工信部提出，下一步，将加快新职业的职业标准开发，指导人才培养培训；同时加大龙头企业、平台企业对人才培养培训的力度，鼓励企业开放资源，支持学校和企业之间人才的双向流动。　　　

(责编：赵超、吕骞)

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